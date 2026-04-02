Magis Kaoru Mitoma di Wembley! Jepang Negara Asia Pertama Kalahkan Inggris di Rumah Sendiri

JawaPos.com — Magis Kaoru Mitoma benar-benar terasa di Stadion Wembley saat Jepang mencetak sejarah dengan menaklukkan Inggris, Rabu (1/4/2026). Kemenangan 1-0 itu bukan sekadar hasil, tapi penegasan Samurai Biru kini layak diperhitungkan di panggung dunia.

Tim nasional Jepang tampil disiplin dan penuh perhitungan saat menghadapi tim peringkat keempat FIFA tersebut. Mereka sukses meredam dominasi Inggris yang menguasai bola hingga 70 persen, namun gagal menciptakan ancaman berarti.

Strategi bertahan rapat dengan formasi tiga bek menjadi kunci keberhasilan Jepang dalam laga ini. Dari situ, serangan balik cepat menjadi senjata utama yang akhirnya mematikan tuan rumah.

Gol semata wayang lahir pada menit ke-23 lewat aksi cerdas Kaoru Mitoma, winger lincah milik Brighton. Ia memanfaatkan kesalahan lini tengah Inggris dan menuntaskan serangan dengan penyelesaian klinis dari dalam kotak penalti.

Kemenangan ini terasa spesial karena Jepang menjadi negara Asia pertama yang mampu mengalahkan Inggris di Wembley. Sebuah catatan sejarah yang langsung mengundang perhatian publik sepak bola dunia.

Meski Inggris tidak diperkuat nama besar seperti Harry Kane dan Bukayo Saka, Jepang tetap tampil tanpa rasa gentar. Mereka mampu mengimbangi bahkan mengungguli pemain-pemain dari klub elite Eropa.

Pertahanan terorganisir dan serangan balik Jepang mengamankan kemenangan 1-0 menjadi gambaran paling tepat dari jalannya pertandingan tersebut. Jepang bermain efektif, efisien, dan nyaris tanpa celah.

Kemenangan ini juga memperpanjang tren positif Jepang yang kini mencatat lima kemenangan beruntun. Sebelumnya, mereka juga sukses menundukkan Skotlandia dengan skor identik 1-0.

Tak hanya itu, performa impresif Jepang juga sempat terlihat saat mengalahkan Brasil beberapa waktu lalu. Rentetan hasil ini menjadi sinyal kuat kesiapan mereka menuju Piala Dunia.