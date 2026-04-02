Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
02 April 2026, 18.36 WIB

Tottenham Hotspur Resmikan Roberto De Zerbi Sebagai Pelatih Baru, Siap Berikan yang Terbaik! 

Pelatih baru Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi. (Dok. Tottenham Hotspur)

JawaPos.com - Roberto de Zerbi sudah diresmikan sebagai pelatih di klub barunya Tottenham Hotspur. Sang pelatih baru sudah menyapa para pendukung Tottenham Hotspur yang bakal menukangi klub hingga Juni 2031 nanti.

Perasaan bangga diungkapkan Roberto De Zerbi setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Tottenham Hotspur. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk klub yang sedang berjuang terhindar dari zona degradasi tersebut.

"Halo kepada semua penggemar Tottenham. Saya sangat senang berada di sini bersama Anda. Bagi saya, ini suatu kehormatan dan sangat membanggakan menjadi pelatih Anda. Saya ingin memberikan yang terbaik. Saya ingin bertahan lama di klub besar ini. Sampai jumpa lagi," kata Roberto De Zerbi yang dikutip dari laman resmi Tottenham Hotspur, Kamis (2/4).

Melatih tim Liga Inggris bukanlah kali pertama bagi De Zerbi. Sebelumnya, pelatih asal Italia tersebut pernah menukangi Brighton sejak 2022 hingga 2024.

Saat itu, prestasi Brighton juga sangat baik di tangan De Zerbi. Pada musim 2022/2023, dia membawa Brighton bertengger di posisi enam dan berhak lolos ke Liga Europa.

Namun, di musim berikutnya, De Zerbi mengalami penurunan performa yang membuat Brighton berada di peringkat 11 di akhir klasemen. Meskipun demikian, dia mampu membawa timnya ke babak 16 besar Liga Europa.

Sebelum melatih Tottenham Hotspur, pelatih 46 tahun tersebut melatih Olympique Marseille. Di musim perdananya, De Zerbi membawa timnya menjadi runner-up Liga Prancis.

Menarik dinantikan pengaruh De Zerbi pada permainan Tottenham Hotspur. Apakah dia bisa membawa timnya keluar dari ancaman zona degradasi? Patut ditunggu.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore