Tangis di Meksiko, Sejarah di Depan Mata! Frans Putros Bawa Nama Persib Bandung ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Kisah haru Frans Putros di Meksiko menjadi momen yang tak terlupakan, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi publik sepak bola Indonesia. Bek andalan Persib Bandung itu akhirnya memastikan langkah bersama Timnas Irak menuju Piala Dunia 2026 setelah perjuangan panjang yang penuh tekanan.

Kepastian itu datang usai Irak menundukkan Bolivia dengan skor 2-1 pada laga final play-off antarbenua di Stadion BBVA Monterey, Meksiko, Rabu 1 April 2026.

Hasil tersebut mengantar Singa Mesopotamia kembali ke panggung dunia setelah penantian panjang selama 40 tahun sejak terakhir tampil di Piala Dunia 1986.

Momen ini terasa begitu emosional bagi Frans Putros yang tak kuasa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyebut dukungan dari keluarga besar Persib Bandung hingga Bobotoh menjadi energi tambahan dalam perjuangannya bersama Irak.

"Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya sangat bahagia. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh rakyat Irak. Dukungan dari teman-teman dan Bobotoh di Bandung sangat berarti besar bagi saya," kata Putros.

Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 ini sekaligus membuka peluang besar bagi Putros untuk mencatat sejarah baru. Ia berpotensi menjadi pemain aktif Persib Bandung pertama yang tampil di ajang sepak bola paling prestisius tersebut.

Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Irak tergabung di Grup I bersama tim-tim kuat seperti Prancis, Norwegia, dan Senegal yang tentu akan menjadi tantangan berat bagi Putros dan rekan-rekannya.

Gacor Bersama Persib Bandung

Di tengah euforia tersebut, performa Frans Putros bersama Persib Bandung sepanjang Super League 2025/2026 juga patut mendapat sorotan.