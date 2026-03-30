M Shofyan Dwi Kurniawan
31 Maret 2026, 02.07 WIB

Liverpool Bidik Winger Everton Iliman Ndiaye untuk Gantikan Mohamed Salah, Rivalitas Jadi Kendala!

Winger Everton Iliman Ndiaye. (Dok. Instagram/@ilimanndiaye10)

JawaPos.com - Keputusan Mohamed Salah untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim membuat manajemen klub langsung bergerak mencari sosok pengganti yang tepat.

Melansir Sportsmole, The Reds mencari pemain yang mampu memberikan pengaruh sebesar Salah tentu bukan perkara mudah. Winger asal Mesir itu sudah menjadi mesin gol, kreator peluang, sekaligus ikon klub selama bertahun-tahun di Anfield.

Karena itulah, Liverpool kini mulai mempertimbangkan pemain yang sudah terbukti di Premier League agar proses adaptasinya tidak terlalu sulit. Salah satu nama yang muncul cukup mengejutkan adalah winger Everton, Iliman Ndiaye.

Pemain berusia 26 tahun itu dilaporkan menjadi target serius Liverpool untuk musim panas mendatang. Selain Ndiaye, Liverpool juga sempat dikaitkan dengan dua pemain Paris Saint-Germain, Desire Doue dan Bradley Barcola.

Namun, Ndiaye dianggap punya keunggulan karena sudah memahami kerasnya persaingan di sepak bola Inggris.

Musim ini, performanya bersama Everton memang cukup impresif. Ia berhasil mencetak enam gol dan tiga assist dalam 25 pertandingan Premier League.

Meski statistik tersebut belum terlihat luar biasa, ada konteks penting yang membuat penampilannya layak diapresiasi. Ndiaye kerap menjadi satu-satunya pemain yang mampu memberi ancaman di lini depan Everton yang musim ini tidak terlalu produktif.

Salah satu kekuatan terbesar Ndiaye adalah kemampuannya melewati lawan. Ia mencatat rata-rata 2,2 dribel sukses per 90 menit di Premier League musim ini.

Sebagai perbandingan, Desire Doue dan Bradley Barcola hanya mencatat rata-rata 1,3 dribel sukses per 90 menit di Ligue 1. Angka tersebut menunjukkan bahwa Ndiaye punya kemampuan individu yang bisa sangat berguna untuk Liverpool, terutama jika mereka kehilangan kreativitas dan daya ledak yang selama ini dibawa Salah.

Meski usianya sudah 26 tahun dan bukan lagi pemain muda, Liverpool tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Justru, pengalaman bermain di Premier League bisa menjadi nilai tambah besar bagi pemain yang nantinya harus menggantikan sosok sebesar Salah.

Faktor Rival Jadi Penghalang

Namun, ada satu kendala besar dalam transfer ini: rivalitas. Transfer langsung antara Liverpool dan Everton sangat jarang terjadi. Pemain terakhir yang pindah dari Everton ke Liverpool adalah Abel Xavier pada 2002, lebih dari dua dekade lalu.

Situasi di klasemen juga bisa mempersulit negosiasi. Everton saat ini berada di posisi kedelapan dengan 46 poin, hanya terpaut tiga angka dari Liverpool yang menempati peringkat kelima.

Editor: Hendra
