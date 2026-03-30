Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
31 Maret 2026, 01.59 WIB

Hadapi Jadwal Padat di April, Bonek Ingin Persebaya Surabaya Sapu Bersih Laga dengan Kemenangan

Persebaya Surabaya hadapi lima laga di April nanti. (Dok. Persebaya Surabaya) - Image

Persebaya Surabaya hadapi lima laga di April nanti. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi jadwal padat di bulan April. Salah satu laga pembuka di bulan tersebut adalah melawan Persita Tangerang, Sabtu (4/4) pada pukul 19.00 WIB di Gelora Bung Tomo.

Setelah menghadapi Persita, Persebaya sudah ditunggu empat laga lainnya. Mereka akan melawan Persija Jakarta (11 April), Madura United (17 April), Malut United (23 April), dan laga Derbi Jawa Timur menghadapi Arema FC (28 April).

Dengan jadwal padat tersebut, Bonek menginginkan Persebaya bisa menyapu seluruh laga dengan kemenangan meski melawan tim yang sulit. "Lima pertandingan yang sulit akan dihadapi Persebaya. Tidak ada yang tidak mungkin," tulis caption dari akun fanbase @persebayafans.27.

Komentar optimis dari Bonek membanjiri unggahan tersebut. Mereka ingin Persebaya bisa meraih kemenangan saat menghadapi jadwal padat di bulan April mendatang.

"Gas, sapu bersih minim menang dua gol," komentar Bonek dari akun @ia***** yang menginginkan Persebaya mencetak dua gol.

"Lima laga 15 poin ayo bisa jol," ujar komentar dari ga**** yang ingin Persebaya meraih lima kemenangan dan mendapatkan tambahan 15 poin.

Untuk bermain maksimal pada April nanti, pelatih fisik, Shin Sang-gyu sudah mempersiapkan program latihan dengan baik. Menghadapi jadwal padat nanti, para pemain Persebaya harus melakukan proses pemulihan dengan baik.

"Pada awal April nanti kami hampir bermain setiap minggu. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana proses pemulihan setelah pertandingan. Kami harus mengatur keseimbangan antara intensitas latihan dan waktu istirahat dengan baik," kata Shin Sang-gyu yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Senin (30/3).

Saat ini, Green Force bertengger di posisi tujuh klasemen sementara Super League. Jika mampu menyapu bersih kemenangan di bulan April, maka Persebaya bisa kembali bersaing untuk posisi lima besar.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore