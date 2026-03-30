Hadapi Jadwal Padat di April, Bonek Ingin Persebaya Surabaya Sapu Bersih Laga dengan Kemenangan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi jadwal padat di bulan April. Salah satu laga pembuka di bulan tersebut adalah melawan Persita Tangerang, Sabtu (4/4) pada pukul 19.00 WIB di Gelora Bung Tomo.

Setelah menghadapi Persita, Persebaya sudah ditunggu empat laga lainnya. Mereka akan melawan Persija Jakarta (11 April), Madura United (17 April), Malut United (23 April), dan laga Derbi Jawa Timur menghadapi Arema FC (28 April).

Dengan jadwal padat tersebut, Bonek menginginkan Persebaya bisa menyapu seluruh laga dengan kemenangan meski melawan tim yang sulit. "Lima pertandingan yang sulit akan dihadapi Persebaya. Tidak ada yang tidak mungkin," tulis caption dari akun fanbase @persebayafans.27.

Komentar optimis dari Bonek membanjiri unggahan tersebut. Mereka ingin Persebaya bisa meraih kemenangan saat menghadapi jadwal padat di bulan April mendatang.

"Gas, sapu bersih minim menang dua gol," komentar Bonek dari akun @ia***** yang menginginkan Persebaya mencetak dua gol.

"Lima laga 15 poin ayo bisa jol," ujar komentar dari ga**** yang ingin Persebaya meraih lima kemenangan dan mendapatkan tambahan 15 poin.

Untuk bermain maksimal pada April nanti, pelatih fisik, Shin Sang-gyu sudah mempersiapkan program latihan dengan baik. Menghadapi jadwal padat nanti, para pemain Persebaya harus melakukan proses pemulihan dengan baik.

"Pada awal April nanti kami hampir bermain setiap minggu. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana proses pemulihan setelah pertandingan. Kami harus mengatur keseimbangan antara intensitas latihan dan waktu istirahat dengan baik," kata Shin Sang-gyu yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Senin (30/3).