Casemiro Buka Peluang Gabung Inter Miami, Berpotensi Main Bareng Lionel Messi!

JawaPos.com - Masa depan Casemiro tampaknya semakin mengarah jauh dari Manchester United. Gelandang veteran asal Brasil itu kini disebut membuka peluang untuk melanjutkan kariernya di Major League Soccer bersama Inter Miami.

Melansir akun X Fabrizio Romano, klub milik David Beckham tersebut dikabarkan sudah mengambil langkah awal dengan membuka pembicaraan bersama perwakilan Casemiro. Inter Miami ingin menambah satu lagi nama besar dari sepak bola Eropa ke dalam skuad mereka yang sudah dipenuhi pemain bintang.

Casemiro dinilai cocok dengan kebutuhan tim, terutama karena Inter Miami sedang mencari gelandang berpengalaman yang mampu mengontrol tempo permainan di lini tengah. Pengalamannya di level tertinggi bersama Real Madrid, Manchester United, dan tim nasional Brasil dianggap bisa menjadi nilai tambah besar.

Jika transfer ini benar-benar terwujud, Casemiro akan bermain satu tim dengan Lionel Messi. Hubungan keduanya tentu menarik perhatian karena mereka selama bertahun-tahun dikenal sebagai rival sengit saat masih bermain di Spanyol.

Selain Messi, Casemiro juga akan berpeluang berbagi ruang ganti dengan sejumlah nama besar lain di Inter Miami. Hal itu diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat proyek klub asal Florida tersebut terlihat menarik.

Meski begitu, Inter Miami bukan satu-satunya klub yang tertarik kepada Casemiro. Beberapa klub Eropa dan tim dari Liga Pro Saudi juga dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada pemain berusia 34 tahun itu.

Namun, peluang untuk tinggal di Amerika Serikat dan menjadi bagian dari proyek ambisius Inter Miami disebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi Casemiro.

Di sisi lain, Casemiro sendiri tampaknya sudah menerima bahwa waktunya di Manchester United akan segera berakhir. Meski performanya sempat membaik pada akhir musim, ia mengakui bahwa keputusan soal masa depannya sudah dibuat.

"Saya masih sangat menikmati [di Manchester]," kata Casemiro baru-baru ini.

"Saya percaya pengumuman itu sudah selesai. Sungguh luar biasa, kasih sayang yang ditunjukkan para penggemar kepada saya. Tapi saya benar-benar percaya keputusan itu sudah dibuat dan selesai. Saya sedang menikmati diri saya saat ini. Saya percaya akan ada beberapa momen [emosional] yang sulit, pertandingan [terakhir] di Manchester United."

Kepergian Casemiro akan menandai akhir dari empat tahun kariernya di Old Trafford. Selama periode tersebut, ia berhasil membantu Manchester United meraih dua trofi domestik dan menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di dalam skuad.

Manchester United juga dikabarkan sudah menghapus klausul perpanjangan otomatis dalam kontrak Casemiro. Awalnya, sang gelandang bisa mendapatkan tambahan satu tahun kontrak jika memenuhi jumlah starter tertentu di Liga Premier.