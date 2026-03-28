Bramasta JP
28 Maret 2026, 22.54 WIB

Casemiro Tinggalkan Manchester United Akhir Musim Nanti, Setan Merah Bisa Hemat Gaji Hingga USD24 Juta

Gelandang Manchester United Casemiro. (Dok. Manchester United)

JawaPos.com – Manchester United dilaporkan dapat menghemat hingga USD24 juta dalam hal gaji setelah Casemiro memastikan diri akan meninggalkan klub pada musim panas nanti, meskipun biaya sebenarnya dari kepergiannya dalam hal performa di lapangan bisa jadi jauh lebih besar.

Casemiro bergabung dengan Setan Merah dari Real Madrid pada tahun 2022 sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya karena berbagai prestasi telah ia torehkan di ibu kota Spanyol.

Pemain internasional Brasil ini suka menceritakan kisah bagaimana keyakinannya muncul setelah kekalahan telak 4–0 klub dari Brentford bahwa ini adalah tempat yang tepat baginya untuk mengubah keadaan, tetapi gaji yang besar tentu saja tidak merugikan negosiasi.

“Jika United finis di antara lima besar Liga Inggris, dan dengan demikian lolos ke Liga Champions musim depan, Casemiro berhak atas kenaikan gaji sekitar USD4 juta, sehingga total potensi penghasilannya untuk musim 2026/2027 menjadi USD24 juta,” tulis The Athletic.

Tim asal Manchester ini dilaporkan memiliki opsi untuk mengaktifkan perpanjangan kontrak satu tahun untuk Casemiro jika ia mencapai 35 penampilan sebagai starter untuk klub musim ini tetapi keinginan sang pemain untuk pergi tidak akan tertahankan.

Casemiro bergabung dengan United pada titik yang aneh dalam sejarah klub. Terpuruk akibat kegagalan bertahun-tahun setelah masa kepemimpinan legendaris Sir Alex Ferguson, klub menghilang dari simbol raksasa Inggris

Meskipun bergabung dengan biaya yang mencapai USD93,2 juta, Casemiro bahkan bukan pemain termahal yang didatangkan United pada tahun 2022. Namun, kontribusinya di lini tengah terhitung lebih baik daripada pemain termahal yang jatuh pada Antony.

Seperti yang diuraikan oleh The Athletic, Casemiro diperkirakan mendapatkan USD20 juta setiap tahunnya di luar Liga Champions. Meskipun pemenang lima kali kompetisi tersebut hanya tampil satu dari empat tahunnya di Old Trafford, ia tetap mendapat USD176 juta sepanjang masanya di Old Trafford

Sebagai perbandingan, jumlah itu hampir dua kali lipat dari biaya transfer rekor klub yang dibayarkan Setan Merah untuk Paul Pogba, atau kira-kira cukup untuk membayar gaji Cristiano Ronaldo selama sembilan bulan di Al Nassr.

Rincian Pendapatan Casemiro bersama Manchester United:

1. Biaya Transfer USD93,2 juta
2. Gaji Musim 2022/2023 USD20 juta
3. Gaji Musim 2023/2024 USD24 juta
4. Gaji Musim 2024/2025 USD20 juta
5. Gaji Musim 2025/2026 USD20 juta
Total keseluruhan pendapatan USD176,2 juta

Editor: Hendra
