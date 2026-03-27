Tiga Calon Klub untuk Casemiro Usai Hengkang dari Manchester United, Inter Miami Salah Satunya!

JawaPos.com - Kepergian Casemiro dari Manchester United tinggal menghitung waktu. Setelah klub memastikan bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang, gelandang asal Brasil itu akan berstatus bebas transfer pada musim panas nanti.

Meski begitu, ada satu detail menarik: United telah menambahkan klausul khusus agar Casemiro tetap bisa bermain di sisa pertandingan tanpa memicu perpanjangan kontrak otomatis.

Sebelumnya, jika ia mencapai 35 starter, kontraknya akan diperpanjang satu tahun lagi. Sementara saat ini ia sudah mencatatkan 28 starter dari 31 laga.

Di tengah situasi ini, Casemiro tetap menunjukkan profesionalismenya. Ia bahkan sempat menyampaikan pesan emosional kepada para fans.

“Saya akan selalu membawa Manchester United bersama saya sepanjang hidup saya,” katanya.

“Sejak hari pertama saya melangkah keluar di stadion yang indah ini, saya merasakan gairah Old Trafford dan cinta yang sekarang saya bagi dengan para pendukung kami untuk klub istimewa ini.”

“Ini bukan saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal; masih banyak kenangan yang bisa kita ciptakan selama empat bulan ke depan. Kita masih punya banyak hal untuk diperjuangkan bersama; fokus penuh saya, seperti biasa, akan tetap pada memberikan yang terbaik untuk membantu klub kita meraih kesuksesan.”

Setelah lebih dari satu dekade berkarier di Eropa, langkah selanjutnya Casemiro bisa jadi membawa dirinya ke luar benua.

Melansir Manchester Evening News, beberapa klub sudah mulai dikaitkan, dan berikut tiga opsi paling realistis.

1. Inter Miami

Inter Miami sedang memasuki fase transisi setelah sukses besar di MLS. Namun, mereka juga kehilangan sosok penting di lini tengah, yang membuat nama Casemiro masuk radar.

Masalahnya, aturan Designated Player (DP) bisa jadi penghalang. Klub hanya boleh memiliki tiga pemain dengan status tersebut, dan slot mereka saat ini sudah penuh. Artinya, jika ingin bergabung, Casemiro kemungkinan harus rela menerima pemotongan gaji yang cukup signifikan.