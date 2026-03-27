Kalah dari Prancis, Casemiro dan Matheus Cunha Dirujak Media Brasil

JawaPos.com - Brasil harus menelan kekalahan 2-1 dari Prancis dalam laga persahabatan bergengsi yang berlangsung di Gillette Stadium. Hasil ini bukan cuma soal skor, tapi juga soal performa, terutama bagi dua nama yang langsung jadi sorotan: Casemiro dan Matheus Cunha.

Keduanya dipercaya tampil sebagai starter oleh Carlo Ancelotti dalam pertandingan yang disaksikan lebih dari 66 ribu penonton tersebut. Atmosfer besar, ekspektasi tinggi, tapi sayangnya performa di lapangan belum cukup menjawab.

Prancis tampil lebih efektif. Kylian Mbappe membuka keunggulan lewat lob cantik yang melewati Ederson, sebelum Hugo Ekitike menggandakan skor dengan cara yang hampir serupa. Brasil sempat memperkecil lewat Gleison Bremer, tapi gagal mengejar ketertinggalan.

Casemiro: Solid, Tapi Satu Momen Fatal

Sebagai kapten tim, Casemiro memainkan peran penting di lini tengah. Namun, satu kesalahan krusial langsung jadi bahan kritik utama media Brasil.

Melansir Manchester Evening News, media Globo memberi nilai 5/10 dan menyoroti momen saat ia kehilangan bola yang berujung gol pertama Prancis. Mereka menulis:

"Ia melakukan kesalahan pada gol pertama Prancis, kehilangan bola dan memicu serangan balik."

Meski begitu, tidak semua dinilai negatif. Mereka juga mengakui kontribusinya sepanjang laga.

"Di sisi lain, dia penting baik saat menguasai bola maupun tidak. Dia melakukan umpan-umpan bagus, mencoba menembak, dan bekerja keras untuk menutup ruang dan melakukan tekel."

Sementara itu, ESPN Brasil juga memberikan nilai serupa dan menyoroti dampak kesalahan tersebut terhadap performanya secara keseluruhan.

"Dia mendominasi lini tengah hingga melakukan kesalahan yang menyebabkan serangan balik dan gol Mbappe, yang membuka skor. Dia sempat kehilangan kendali dengan wasit dan penampilannya agak kurang memuaskan hingga akhir pertandingan."

Cunha: Aktif, Tapi Kurang Menggigit