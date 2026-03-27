Real Madrid Siapkan Serangan Transfer! Casemiro, Achraf Hakimi, dan Eduardo Camavinga Jadi Target Utama Musim Panas

JawaPos.com - Jurnalis ternama, Fabrizio Romano, membocorkan kabar terbaru mengenai rencana Real Madrid di bursa transfer musim panas. Los Blancos dikabarkan bersiap memperkuat skuad dengan mengincar mantan gelandang mereka, Casemiro, untuk "one last dance" di Bernabeu, sekaligus memantau kemungkinan kedatangan bek kanan kelas dunia, Achraf Hakimi.

Casemiro, 34 tahun, sempat menjadi ikon di Madrid selama sembilan tahun (2013–2022) dengan 336 penampilan dan 18 trofi mayor. Sejak pindah ke Manchester United senilai GBP 60 juta, performanya sempat naik turun, meski membaik di bawah manajer interim Michael Carrick.

Kontrak Casemiro di Old Trafford bernilai GBP 350 ribu per minggu dan akan habis musim ini. Perpanjangan kontrak tampaknya sulit, membuat gelandang Brasil itu kemungkinan akan tersedia sebagai agen bebas pada musim panas mendatang.

Fabrizio Romano menyebut peluang Casemiro kembali ke Madrid terbuka secara teori, namun ia menilai kemungkinan paling realistis adalah pindah ke MLS atau Saudi Pro League.

"Ada beberapa klub MLS yang tertarik dengan Casemiro," ungkap Romano di channel YouTube-nya.

"Dari Eropa juga ada klub yang menghubungi, tapi gaji Casemiro bisa menjadi masalah. Dari Real Madrid? Tentu mereka butuh gelandang, jadi kenapa tidak untuk ‘one last dance’ di Bernabeu? Tapi sejauh ini saya tidak mendengar adanya kontak resmi," lanjutnya.

Selain Casemiro, Madrid juga dikaitkan dengan bek kanan Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, mantan pemain Los Blancos yang disebut-sebut bisa menjadi pesaing bagi Trent Alexander-Arnold di Bernabeu.

Meski terus muncul rumor, Romano menegaskan Hakimi tidak berniat meninggalkan PSG.

"Madrid jelas menghargai bek kanan terbaik di dunia. Hakimi tetap memiliki kenangan indah di Madrid, tapi itu tidak berarti ada negosiasi yang nyata saat ini. Agen pemain menutup semua pintu untuk transfer sekarang," jelasnya.

Sementara itu, hubungan baik antara Arsenal dan Madrid membuka peluang bagi The Gunners untuk merekrut Eduardo Camavinga. Gelandang Prancis ini juga menjadi incaran Liverpool, yang disebut memiliki minat paling serius sejauh ini.