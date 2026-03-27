Liverpool Bergerak! Calon Pengganti Mohamed Salah Mulai Terkuak, Dua Winger Baru Masuk Radar Transfer

JawaPos.com- Liverpool resmi mengumumkan bahwa Mohamed Salah akan meninggalkan Anfield pada bursa transfer musim panas mendatang, menutup sembilan tahun penuh kejayaan di klub Premier League tersebut.

Keputusan ini langsung mengguncang dunia sepak bola, apalagi dengan kabar bahwa pembicaraan antara Salah dan Saudi Pro League sudah memasuki tahap lanjut. Sang pemain dikabarkan berpotensi hengkang dengan status bebas transfer, setelah mencapai kesepakatan dengan klub.

Kepergian Salah membuat Liverpool bergerak cepat. Jurnalis ternama Ben Jacobs mengungkap bahwa The Reds berencana merekrut dua winger sekaligus pada musim panas ini.

Pencarian pengganti Salah di sisi kanan sudah lama dirancang, sementara kebutuhan winger kiri semakin mendesak setelah kepergian Luis Díaz.

Salah satu nama yang masuk radar adalah Yan Diomande dari RB Leipzig. Pemain asal Pantai Gading itu dinilai sebagai kandidat kuat, meski banderol EUR 100 juta dinilai masih bisa turun.

Liverpool juga sempat meminati Michael Olise, namun Bayern Munich menegaskan sang pemain tidak dijual. Situasi serupa terjadi pada Bradley Barcola di PSG dan Khvicha Kvaratskhelia yang juga tidak tersedia di pasar.

Nama lain seperti Anthony Gordon dan Morgan Rogers juga masuk dalam daftar pertimbangan Liverpool.

Performa Cody Gakpo yang inkonsisten dalam beberapa bulan terakhir membuat masa depannya di Anfield ikut dipertanyakan.

Dilansir dari TEAMtalk, menyebutkan bahwa pemain asal Belanda itu berpeluang hengkang musim panas ini, dengan Tottenham Hotspur menjadi salah satu klub yang siap bersaing untuk mendapatkan jasanya.

Meski Liverpool tidak secara aktif menjual Gakpo, perantara telah menawarkan sang pemain ke berbagai klub di Inggris dan Eropa.

Menariknya, Liverpool juga mempertimbangkan langkah kontroversial dengan mengincar winger Everton, Iliman Ndiaye, sebagai salah satu opsi pengganti Salah.

Petinggi Bayern Munich, Uli Hoeness, dengan tegas menolak kemungkinan melepas Olise. Ia bahkan menyindir Liverpool, menegaskan bahwa Bayern tidak akan membantu rivalnya menjadi lebih kuat.