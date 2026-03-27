Sri Wahyuni
28 Maret 2026, 00.49 WIB

Jürgen Klopp Buka Suara, Fakta Transfer Mohamed Salah Terkuak di Tengah Isu Kepindahan Besar!

Jurgen Klopp dan Mohamed Salah berpelukan. (Dok. TEAMtalk)

JawaPos.com - Legenda hidup Mohamed Salah akhirnya memasuki babak akhir kariernya bersama Liverpool. Setelah hampir satu dekade penuh kejayaan di Anfield, kepastian kepergiannya di akhir musim memicu gelombang nostalgia sekaligus spekulasi besar soal klub berikutnya.

Didatangkan pada Juli 2017 dengan biaya GBP 36,9 juta, Salah menjelma menjadi salah satu transfer terbaik sepanjang sejarah klub. Dengan torehan 255 gol, ia kini duduk di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool sebuah pencapaian yang mengukuhkan statusnya sebagai legenda.

Selama bertahun-tahun, beredar rumor bahwa mantan manajer Jürgen Klopp sebenarnya lebih menginginkan Julian Brandt dibanding Salah. Bahkan disebut-sebut Klopp baru beralih ke Salah setelah gagal mendapatkan Brandt.

Namun, Klopp akhirnya meluruskan cerita tersebut. Dalam wawancaranya, Klopp menegaskan bahwa proses perekrutan berjalan normal dan Salah memang sudah menjadi target utama sejak awal.

"Kami berbicara dengan beberapa pemain sayap, termasuk Brandt dan Salah. Tapi bukan karena kami ditolak lalu beralih. Kami 100% yakin Salah adalah pilihan yang tepat bahkan lebih yakin daripada dirinya sendiri," ujar Klopp.

Pernyataan ini sekaligus mematahkan salah satu teori konspirasi terbesar di kalangan fans Liverpool selama bertahun-tahun.

Dengan masa depannya kini terbuka, berbagai spekulasi bermunculan. Salah satunya adalah kemungkinan hijrah ke Major League Soccer (MLS).

Namun, Presiden New York City FC, Brad Sims, menegaskan bahwa belum ada kontak apa pun dengan pihak Salah.

"Kami tentu ingin pemain seperti Salah. Tapi tidak ada pembicaraan sama sekali. Yang terpenting adalah apakah pemain itu benar-benar ingin bermain di MLS," jelasnya.

Di sisi lain, mantan bek Liverpool Jamie Carragher percaya Salah masih ingin bersaing di level tertinggi Eropa.

Ia bahkan memprediksi kembalinya Salah ke Serie A liga yang pernah ia jajal bersama AS Roma.

"Saya tidak melihat dia ke Arab Saudi sekarang. Saya rasa dia masih ingin bermain di level top, mungkin di Italia," kata Carragher.

Pendapat ini juga didukung oleh jurnalis senior Richard Keys, yang menyebut peluang kembali ke Italia tidak boleh diabaikan.

Meski demikian, godaan terbesar justru datang dari Timur Tengah. Klub-klub Saudi Pro League dilaporkan sangat serius memburu Salah.

