Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
27 Maret 2026, 03.07 WIB

Rumor Casemiro ke Real Madrid, Begini Tanggapan Fabrizio Romano!

Casemiro dipastikan hengkang dari Manchester United. (Dok. Casemiro)

JawaPos.com - Rumor soal kembalinya Casemiro ke Real Madrid kembali mencuat, tapi kali ini langsung mendapat klarifikasi dari pakar transfer ternama, Fabrizio Romano. Hasilnya? Sejauh ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa transfer tersebut benar-benar sedang terjadi.

Casemiro sendiri sudah memastikan akan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2026, seiring berakhirnya kontraknya. Keputusan itu langsung memicu spekulasi soal destinasi berikutnya, termasuk kemungkinan reuni dengan mantan klubnya, Real Madrid.

Namun, melansir Team Talk, menurut Romano, kabar tersebut masih sebatas spekulasi.

“Ada klub-klub MLS yang sangat tertarik.”

“Saya juga mendapat kabar bahwa klub-klub Eropa dan Arab Saudi sedang menghubungi Casemiro.”

“Dari Arab Saudi, itu terjadi musim panas lalu dan beberapa tahun yang lalu.”

“Dari Arab Saudi, selalu ada ketertarikan pada Casemiro. Dari MLS, ini ketertarikan baru.”

Dengan kata lain, peminat Casemiro memang banyak, mulai dari Amerika Serikat hingga Timur Tengah. Tapi bagaimana dengan Real Madrid?

Romano menjawab dengan cukup tegas.

“Dari Eropa, ada klub-klub yang menghubungi, tetapi gaji Casemiro bisa menjadi masalah bagi beberapa klub Eropa.”

Real Madrid kembali, seseorang menanyakan hal itu kepada saya.”

“Ya, Real Madrid membutuhkan gelandang. Mengapa tidak merekrut Casemiro? Satu kesempatan terakhir.”

“Saya tidak mengetahui adanya kontak apa pun, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti, Casemiro masih diperkirakan akan meninggalkan Manchester United secara gratis, meskipun penampilannya fantastis, meskipun dia adalah pemain penting, dalam hal ini untuk Michael Carrick, dalam perebutan Liga Champions ini.”

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore