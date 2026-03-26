Rumor Casemiro ke Real Madrid, Begini Tanggapan Fabrizio Romano!

JawaPos.com - Rumor soal kembalinya Casemiro ke Real Madrid kembali mencuat, tapi kali ini langsung mendapat klarifikasi dari pakar transfer ternama, Fabrizio Romano. Hasilnya? Sejauh ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa transfer tersebut benar-benar sedang terjadi.

Casemiro sendiri sudah memastikan akan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2026, seiring berakhirnya kontraknya. Keputusan itu langsung memicu spekulasi soal destinasi berikutnya, termasuk kemungkinan reuni dengan mantan klubnya, Real Madrid.

Namun, melansir Team Talk, menurut Romano, kabar tersebut masih sebatas spekulasi.

“Ada klub-klub MLS yang sangat tertarik.”

“Saya juga mendapat kabar bahwa klub-klub Eropa dan Arab Saudi sedang menghubungi Casemiro.”

“Dari Arab Saudi, itu terjadi musim panas lalu dan beberapa tahun yang lalu.”

“Dari Arab Saudi, selalu ada ketertarikan pada Casemiro. Dari MLS, ini ketertarikan baru.”

Dengan kata lain, peminat Casemiro memang banyak, mulai dari Amerika Serikat hingga Timur Tengah. Tapi bagaimana dengan Real Madrid?

Romano menjawab dengan cukup tegas.

“Dari Eropa, ada klub-klub yang menghubungi, tetapi gaji Casemiro bisa menjadi masalah bagi beberapa klub Eropa.”

“Real Madrid kembali, seseorang menanyakan hal itu kepada saya.”

“Ya, Real Madrid membutuhkan gelandang. Mengapa tidak merekrut Casemiro? Satu kesempatan terakhir.”