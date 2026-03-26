Rajai GP Brasil, Marco Bezzecchi Akui Dapat Motivasi dari Valentino Rossi

JawaPos.com - Marco Bezzecchi merajai GP Brasil Minggu (22/3) lalu. Padahal, pembalap Aprilia itu sempat tercecer pada posisi ke-20 saat sesi latihan Jumat (20/3). Namun, pada sesi balapan, pembalap Italia ini tak tersentuh sejak start hingga finis. Hasil ini menempatkan Bezzecchi di puncak klasemen MotoGP 2026. Dia unggul 11 poin dari Jorge

Bezzecchi mengungkapkan, bahwa dia mendapat pesan motivasi dari Valentino Rossi sebelum balapan.

“Ya, itu luar biasa. Hari yang hebat, balapan yang hebat,” kata Bezzecchi seperti dikutip Crash. “Saya sangat senang karena, mengingat posisi kami pada hari Jumat. Jujur ​​​​saja saya tidak pernah berpikir kami akan mampu menang,’’ ujarnya.

Bezzecchi mengatakan peningkatan performa yang signifikan pada motornya dari Sabtu ke Minggu sebagai faktor penting, selain ban belakang medium yang memberi stabilitas lebih pada RS-GP nya.