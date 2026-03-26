Jelang Italia vs Irlandia Utara! Gli Azzurri Belajar dari Memori 1958, Percaya Bergamo Tak Seperti Belfast

JawaPos.com – Enam puluh delapan tahun lalu, Italia harus mengakui keunggulan Irlandia Utara 1-2 di Windsor Park, Belfast. Hasil tersebut memastikan Gli Azzurri –julukan Italia– tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Itu jadi kegagalan pertama mereka lolos Piala Dunia sejak ikut serta pada edisi 1938.

Kegagalan tersebut kemudian jadi pemicu perubahan besar. Presiden federasi Ottorino Barassi dicopot, tim dibongkar, dan banyak pemain tidak pernah lagi dipanggil. Allenatore Alfredo Foni hanya bertahan satu laga sebelum akhirnya dipecat.

Memori 1958 itu kembali mengemuka jelang laga Italia lawan Irlandia Utara di New Balance Arena, Bergamo, dini hari nanti (siaran langsung RCTI/Soccer Channel/Vision+ pukul 02.45 WIB). Sama seperti enam dekade lalu, keduanya kembali bertemu dalam laga penentu babak kualifikasi atau tepatnya dalam semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA.

Baca Juga:Sandy Walsh Saling Sapa dengan Rizky Ridho di Timnas Indonesia dengan Tagline Ikonik Milik Persebaya Surabaya

Italia punya keuntungan. Gianluigi Donnarumma dkk tidak bermain di Belfast seperti enam dekade lalu, melainkan di hadapan pendukung sendiri di Bergamo. ”Kami percaya bisa melaluinya (semifinal playoff lawan Irlandia Utara, Red),” kata Gianluca Scamacca, striker Italia yang familier dengan New Balance Arena karena jadi kandang klubnya, Atalanta BC, seperti dilansir dari Sky Sport Italia.

Allenatore Italia, Gennaro Gattuso juga menyadari begitu krusialnya laga dini hari nanti. Kalau sampai kalah, maka Italia hat-trick gagal lolos ke Piala Dunia (absen di 2018 dan 2022). ”Semua pemain yang ada di sini menyadari apa yang kami perjuangkan dan betapa pentingnya pertandingan ini,” kata Gattuso seperti dikutip dari Football Italia.

”Bayangkan, saya memberi tahu mereka tentang hal ini setiap hari, setiap saat. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan agar dapat menjalani pertandingan dengan tenang,” imbuh pelatih yang menangani Italia per Juni 2025 tersebut.

Unggul Materi Pemain

Di atas kertas, Italia punya materi pemain di atas Irlandia Utara. Meski begitu, Gattuso tetap waspada. ”Kami harus tahu bagaimana mengenali bahaya. Lawan mungkin tidak memiliki banyak kualitas, tetapi mereka banyak berlari, memiliki semangat juang yang tinggi, dan sering melakukan penyelamatan gemilang. Mereka juga menakutkan dalam situasi bola mati. Jadi, kata pertama yang harus diperhatikan adalah: waspada,” beber Gattuso.

Banyak Penggawa Belum Fit

Menghadapi laga dini hari nanti, Italia menjalani persiapan kurang ideal. Sejumlah pemain reguler pilihan Gattuso berada dalam kondisi belum sepenuhnya fit. Dari lini belakang, bek tengah Inter Milan Alessandro Bastoni dalam pemulihan cedera pergelangan kaki.

Di lini tengah, Sandro Tonali (Newcastle United) masih diragukan akibat cedera pangkal paha. Sementara Scamacca masih dalam pemantauan secara fisik dan Federico Chiesa (Liverpool FC) tidak masuk skuad karena kebugarannya tidak memadai.

Di tengah situasi itu, ada kabar baik dari bek kiri Riccardo Calafiori. Pemain Arsenal itu siap tampil setelah dilaporkan tidak dalam kondisi optimal usai membela Arsenal di final Piala Liga lawan Manchester City akhir pekan lalu (23/3). ”Aku merasa baik-baik saja,” tandas Calafiori.