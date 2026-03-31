Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 23.53 WIB

Gagal ke Piala Dunia 2026, Wales dan Irlandia Utara Dipaksa Main Laga Tak Penting

Pelatih Wales Craig Bellamy menilai ada sisi positif saat menghadapi Irlandia Utara meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026. (BBC)

JawaPos.com - Pertandingan antara Timnas Wales dan Timnas Irlandia Utara kali ini terasa berbeda. Bukan karena tensi tinggi atau rivalitas, melainkan karena situasi yang membuat duel ini seolah tak memiliki arti penting.

Kedua tim dijadwalkan bertemu dalam laga uji coba setelah sama-sama tersingkir di babak semifinal play-off Piala Dunia 2026.

Wales harus mengakui keunggulan Bosnia dan Herzegovina, sementara Irlandia Utara tak mampu melewati hadangan Italia.

Hasil tersebut membuat mimpi tampil di panggung terbesar sepak bola dunia pupus. Padahal, pemenang dari masing-masing laga seharusnya melaju ke tahap berikutnya untuk memperebutkan tiket ke putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Alih-alih melanjutkan perjuangan, kedua tim justru harus saling berhadapan dalam pertandingan yang lebih bersifat formalitas.

Situasi ini membuat banyak pihak menilai laga tersebut kurang menarik, bahkan cenderung tidak diperlukan.

Meski begitu, pelatih Wales, Craig Bellamy, menegaskan timnya tetap harus bersikap profesional. Ia mengakui kekalahan sebelumnya masih menyisakan kekecewaan, namun para pemain diminta segera bangkit dan fokus menghadapi pertandingan berikutnya.

Menurut Bellamy, setiap laga tetap memiliki nilai, terutama sebagai bahan evaluasi tim. Ia juga membuka peluang rotasi pemain, mengingat beberapa pilar mengalami kelelahan setelah menjalani pertandingan panjang sebelumnya.

Di sisi lain, Michael O'Neill selaku pelatih Irlandia Utara memiliki pandangan serupa. Ia menyebut kekalahan tetaplah kekalahan, terlepas dari bagaimana prosesnya. Oleh karena itu, timnya harus menerima situasi dan memaksimalkan kesempatan yang ada.

Artikel Terkait
5 Pemain Wales Terbaik dalam Sejarah Sepak Bola! Siapa Lebih Hebat Antara Gareth Bale dan Ryan Giggs? - Image
Sepak Bola Dunia

5 Pemain Wales Terbaik dalam Sejarah Sepak Bola! Siapa Lebih Hebat Antara Gareth Bale dan Ryan Giggs?

03 Desember 2025, 04.50 WIB

Wales Pastikan Satu Tempat di Babak Play Off Piala Dunia 2026, Craig Bellamy Puji Performa The Dragons - Image
Sepak Bola Dunia

Wales Pastikan Satu Tempat di Babak Play Off Piala Dunia 2026, Craig Bellamy Puji Performa The Dragons

19 November 2025, 13.35 WIB

Timnas Wales Tumbang 4-2 dari Belgia, Peluang Lolos Piala Dunia 2026 Terancam - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Wales Tumbang 4-2 dari Belgia, Peluang Lolos Piala Dunia 2026 Terancam

15 Oktober 2025, 02.43 WIB

Terpopuler

1

Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta pada 10 Oktober, Simak Harga dan Cara Beli Tiketnya

2

7 Shio Paling Berpotensi Raih Rezeki Tambahan di Pertengahan 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

3

 Ramalan Shio Besok Rabu 1 April 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

4

Cedera Zubimendi Tambah Daftar Panjang Masalah Arsenal Usai Jeda Internasional

5

Bikin Iri! 5 Zodiak Dinobatkan Paling Sukses Akhir Maret 2026 Ini, Mulai dari Finansial Hingga Asmara

6

Dihujani Rezeki Besar! 5 Shio Ini Diprediksi Alami Lonjakan Kekayaan dalam Waktu Dekat Sekali

7

Sekjen CAF Mundur di Tengah Kontroversi Final Piala Afrika dan Krisis Kepercayaan

8

Kapal Tanker Minyak Diserang di Lepas Dubai, Harga Minyak Dunia Kembali Bergejolak

9

Ramalan 12 Shio 31 Maret 2026, Naga Temukan Momentum Cinta, Monyet Perlu Jaga Keharmonisan Keluarga

10

Kekalahan Hukum Meta Ancam Masa Depan Riset AI dan Picu Kekhawatiran Baru soal Keamanan Pengguna

