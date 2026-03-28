Bekuk Irlandia Utara 2-0, Italia Berebut Tiket Piala Dunia Kontra Bosnia-Herzegovina

JawaPos.com – Italia tinggal selangkah lagi melaju ke Piala Dunia 2026. Dalam semifinal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA kemarin (27/3), timnas berjuluk Gli Azzurri itu membekuk Irlandia Utara 2-0 di New Balance Arena, Bergamo.

Gianluigi Donnarumma dkk tinggal menuntaskan perjalanannya kontra Bosnia and Herzegovina dalam final playoff di Stadion Bilino Polje, Zenica, 1 April mendatang.

’’Mereka (Bosnia) skuad yang berpengalaman dan memainkan skema 4-4-2. Kami juga akan bermain di stadion yang dikenal sangat panas (atmosfernya). Ini akan jadi laga yang sulit,’’ sebut allenatore Italia Gennaro Gattuso seperti dilansir dari Corriere dello Sport.

Waspadai Edin Dzeko

Bosnia juga masih mengandalkan striker veteran Edin Dzeko. Striker yang ikut membawa Bosnia mengalahkan Wales lewat adu penalti 4-2 dalam semifinal playoff kemarin itu pernah membela klub-klub Serie A. Antara lain AS Roma, Inter Milan, dan ACF Fiorentina.

Keluarga Dzeko juga masih tinggal di Firenze saat ini. Striker 40 tahun itu sangat mengenali Italia. Dzeko pun berhasrat menghentikan Italia lolos ke Piala Dunia. ’’Kami pantas mencapai final. Kami bermain sangat bagus selama kualifikasi Piala Dunia. Kini, kami menghadapi Italia yang akan datang di Zenica. Kami akan tunjukkan apa yang kami bisa,’’ koar Dzeko seperti dilansir di laman resmi UEFA.

Kali terakhir melakoni playoff kualifikasi turnamen mayor di Zenica, tepatnya di Euro 2024, Bosnia menyerah 1-2 oleh Ukraina. Peruntungan yang coba diubah Dzeko dkk kali ini.

Kean Selalu Cetak Gol

Striker Italia, Moise Kean, dan Dzeko pernah seklub di La Viola –julukan ACF Fiorentina. Karena itu, pertemuan di Zenica bisa jadi reuni bagi kedua striker. Apalagi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Kean jadi ancaman bagi lawan-lawan Italia.

Dalam lima laga terakhir membela Italia, Kean selalu mencetak gol. Dimulai sejak second leg perempat final UEFA Nations League melawan Jerman, Kean telah menorehkan tujuh gol. Termasuk satu gol ke gawang Irlandia Utara kemarin.

Dilansir dari laman SOS Fanta, Kean menganggap mencetak banyak gol telah menjadi tugasnya sebagai striker Italia. ’’Aku ingin meneruskannya dan bermain di Piala Dunia,’’ ucap Kean.