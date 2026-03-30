Serpong City Promosikan 8 Pemain Akademi ke Skuad Liga 4

JawaPos.com–Serpong City FC menunjukkan komitmen dalam pembinaan usia muda dengan mengorbitkan delapan pemain akademi ke tim senior untuk tampil di Liga 4 musim ini. Kedelapan pemain tersebut adalah Muhamad Rofiq, Hafiz Rastian, Muhammad Raihan, Muhammad Iksan, Dafa Almahda, Aviv Ikram, Airlangga, dan Rahmat Hidayat.

Founder Serpong City FC Ricky Nelson menegaskan, keputusan ini bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan strategi pengembangan pemain yang telah dirancang sejak awal berdirinya klub. Sejak awal, Serpong City dibentuk untuk memberi ruang bagi pemain muda berkembang melalui kompetisi yang berjenjang.

Menurut Ricky Nelson, Liga 4 dipilih sebagai salah satu panggung untuk menguji mental dan kemampuan para pemain muda tersebut. ”Makanya, banyak pemain muda yang kami turunkan. Bahkan, di Liga 4 ini, kami tidak punya pemain senior,” ujar asisten pelatih Persija Jakarta tersebut.

Baca Juga:PB ORADO Sebut Kejurcab Bandung Buka Jalan Atlet Domino ke Level Nasional

Dalam laga debut di Liga 4 musim ini, Serpong City menelan kekalahan 0-4 dari SAM’S Soccer di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten, Minggu (29/3). Ricky menilai perbedaan usia dan pengalaman menjadi salah satu faktor kekalahan tersebut. Tim lawan diperkuat banyak pemain senior yang secara fisik dan mental lebih siap menghadapi tekanan pertandingan.

”Beberapa gol yang terjadi juga memang karena kami kalah secara fisik. Lawan lebih matang dan lebih siap. Ini jadi pengalaman penting agar pemain kami bisa berkembang,” lanjut mantan pelatih Borneo FC Samarinda tersebut.

Meski kalah telak, Ricky melihat adanya perkembangan positif dalam permainan tim, terutama pada babak kedua. Para pemain mulai menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri setelah sempat tampil gugup di awal pertandingan.

Atmosfer pertandingan yang dipadati penonton juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain muda Serpong City. Mereka dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi tekanan dari luar lapangan.

”Penonton yang hadir cukup banyak. Mungkin anak-anak kaget. Di babak pertama permainan mereka tidak keluar. Tapi, pada babak kedua, mulai ada kepercayaan diri,” jelas Ricky.

Terlepas dari hasil pertandingan, Ricky bangga dengan perjuangan para pemain. Dia juga mengucapkan selamat kepada para pemain muda yang berhasil promosi ke tim senior.

Mantan pelatih Persipura Jayapura itu menyebut promosi ini menjadi bukti nyata bahwa Serpong City memiliki jalur pembinaan yang jelas bagi para pemain muda. Ricky Nelson berharap para pemain dapat terus berkembang melalui pengalaman bertanding di Liga 4.