Sports
Latu Ratri Mubyarsah
30 Maret 2026, 14.27 WIB

PB ORADO Sebut Kejurcab Bandung Buka Jalan Atlet Domino ke Level Nasional

Kejurcab Olahraga Domino Nasional (ORADO) Kabupaten Bandung digelar pada Sabtu (28/3), mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. (Istimewa)

JawaPos.com–Kejuaraan Cabang (Kejurcab) Olahraga Domino Nasional (ORADO) Kabupaten Bandung pada Sabtu (28/3), mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kehadiran Wakil Bupati Kabupaten Bandung Ali Syakieb menjadi sinyal kuat bahwa olahraga domino kian mendapat tempat sebagai bagian dari pengembangan olahraga berbasis strategi di tingkat daerah.

Kejurcab ini menjadi bagian penting dari rangkaian pembinaan atlet ORADO yang berjenjang. Mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga menuju Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang akan digelar pada April 2026.

Ajang ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga sarana seleksi atlet terbaik yang akan mewakili Kabupaten Bandung pada tingkat provinsi. Ketua Umum Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) Yooky Tjahrial menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Kejurcab tersebut.

Menurut dia, sinergi antara organisasi dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan olahraga domino sebagai cabang olahraga yang terstruktur dan berdaya saing.

”Dukungan dari pemerintah daerah, termasuk kehadiran Wakil Bupati, menjadi bukti bahwa olahraga domino kini semakin diakui sebagai olahraga strategi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara nasional,” ujar Yooky.

Dia menegaskan, PB ORADO terus mendorong pembinaan atlet melalui sistem kompetisi berjenjang yang terintegrasi dari daerah hingga nasional. Melalui Kejurcab seperti ini, diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu membawa nama daerah di level yang lebih tinggi.

Selain itu, Yooky menilai Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan komunitas domino yang kompetitif dan berkelanjutan. Dengan dukungan berbagai pihak, ORADO optimistis olahraga ini dapat menjadi bagian dari ekosistem olahraga nasional yang inklusif dan edukatif.

Sementara itu, Ketua Bidang Humas PB ORADO Henry Kurnia Adhi atau biasa kerap disapa Jhon LBF menekankan bahwa penyelenggaraan Kejurcab juga memiliki dampak strategis dalam memperluas literasi masyarakat terhadap domino sebagai olahraga berbasis kecerdasan dan strategi.

”Kejurcab bukan sekadar kompetisi, tetapi juga momentum edukasi publik bahwa domino adalah olahraga yang mengasah kemampuan berpikir, konsentrasi, dan pengambilan keputusan,” papar Henry.

Dia menambahkan, tingginya partisipasi masyarakat dalam Kejurcab ORADO Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa olahraga ini memiliki daya tarik lintas generasi. Hal ini sekaligus menjadi indikator positif bagi pertumbuhan komunitas domino di berbagai daerah.

Menurut Henry, PB ORADO akan terus memperkuat strategi komunikasi publik agar olahraga domino semakin dikenal luas sebagai cabang olahraga yang profesional. Selai itu, memiliki sistem pembinaan yang jelas.

Melalui penyelenggaraan Kejurcab di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bandung, PB ORADO berharap dapat mempercepat terbentuknya ekosistem olahraga domino nasional yang solid. Sekaligus mendukung lahirnya atlet-atlet unggulan menuju Kejuaraan Nasional ORADO 2026.

