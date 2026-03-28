4 Pemain Persija Jakarta Sukses Bawa Timnas Indonesia Atasi Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026

JawaPos.com - Empat pemain Persija, Rizky Ridho Ramadhany, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Ziljstra, mengemban amanah besar bersama Timnas dalam ajang FIFA Series 2026. Mereka hadir ke dalam skuad Garuda dengan membawa kebanggaan serta doa dan harapan.

Mereka bersama 20 pemain lainnya akan berjuang di bawah arahan pelatih John Herdman. Dalam FIFA Series 2026, Indonesia akan bersaing dengan negara-negara dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC), dan St. Kitts and Nevis (CONCACAF), di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Pertandingan pembuka menyajikan duel Indonesia kontra St. Kitts and Nevis pada Jumat (27/3) pukul 20.00 WIB. Hasilnya, Timnas Indonesia menang meyakinkan 4-0 di SUGBK, Jakarta.

Kemenangan itu membuat skuad Garuda berhak menantang Bulgaria di partai final pada Senin (30/3).

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menyampaikan dukungan penuh kepada Timnas. Ia meyakini Rizky Ridho dan kolega mampu beradaptasi dengan cepat di bawah arahan pelatih anyar, John Herdman, sehingga proses yang dijalani dapat bermuara pada hasil yang membanggakan.

“Kita semua tentu berharap Indonesia bisa meraih hasil membanggakan di FIFA Series 2026. Ridho, Jordi, Dony, dan Mauro harus menunjukkan level terbaiknya bersama Timnas. Mereka tidak hanya membawa nama Persija, tetapi juga harapan jutaan masyarakat Indonesia. Semoga proses adaptasi bersama John Herdman berjalan lancar dan mereka mampu menjawab kepercayaan itu dengan performa gemilang serta penuh dedikasi di setiap pertandingan,” ujar Prapanca.

Ridho pun mengutarakan persiapan Timnas berjalan sesuai program yang dirancang. “Semuanya berjalan lancar. Apa yang pelatih minta kami pelan-pelan pahami dan adaptasi, lalu diimplementasikan dalam latihan untuk pertandingan melawan St. Kitts and Nevis dan Bulgaria,” katanya.

Harapan itu memang dibayar lunas lewat penampilan ciamik keempat pemain Macan Kemayoran tersebut. Rizky Ridho, Dony Tri, dan Jordi Amat memberikan kenyamanan di lini belakang Garuda. Rizky Ridho dan Dony Tri bahkan bermain penuh sepanjang pertandingan.