Dukungan Suporter Timnas Indonesia Bikin John Herdman Merasa Spesial di Laga Perdananya

JawaPos.com – Laga tim nasional Indonesia kontra St. Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026 pada Jumat (27/3) malam meninggalkan kesan mendalam bagi pelatih John Herdman. Pelatih timnas Merah Putih itu merasa mendapat dukungan luar biasa dari para penonton.

Dari situs resmi FIFA diketahui sebanyak 26.703 orang hadir di Gelora Bung Karno Jakarta buat menyaksikan Indonesia versus St. Kitts and Nevis. Dalam laga itu, Jay Idzes dkk berhasil menang dengan skor 4-0.

Dikutip dari Antara, Herdman senang ketika laga debutnya bersama timnas Indonesia berbuah kemenangan. Apalagi, victory itu didapatkan di depan pendukung sendiri.

Pria asal Inggris itu merasa energi suporter dalam mendukung timnas Indonesia sangat luar biasa. Dan, sepanjang pengalamannya jadi pelatih selama 20 tahun, tenaga besar suporter itu tidaklah terdapat di setiap tim atau klub.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, atmosfer di sini unik, sangat unik. Lagu kebangsaannya begitu bertenaga, Anda bisa merasakan koneksinya di sana,” kata Herdman dikutip dari Antara.

“Dan apa yang terjadi di akhir pertandingan, saya tidak pernah melihat itu dalam karier sepak bola saya, bisa terhubung dengan penggemar dengan cara seperti itu, itu sangat istimewa,” tambah eks pelatih timnas Kanada itu.

Seusai laga, para pelatih serta pemain timnas Indonesia memang berdiri mengelilingi lingkaran di tengah lapangan. Kemudian para suporter Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku.

“Dan, Anda harus terhubung. Anda tahu, tujuan kami adalah untuk menghubungkan negara ini dari setiap pulau, melintasi ribuan mil yang kami butuhkan, dan kami akan memberikan segalanya untuk Anda,” kata Herdman.

Herdman pun berharap para penggemar timnas Indonesia akan tetap mendampingi timnas pada masa susah maupun senang. Sebab, pada perjalanannya, hasil laga timnas tidaklah terus sesuai harapan.