Edi Yulianto
28 Maret 2026, 20.02 WIB

Aleksandar Dimitrov: Saya Mencintai Persija dan Jakmania, Singgung Bambang Pamungkas

Pelatih Timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov saat melawan Kepulauan Solomon di ajang FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Bulgaria menang telak dengan skor 10-2. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, tak sabar menghadapi Timnas Indonesia di final FIFA Series 2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam WIB.

Wajar apabila Dimitrov tak sabar melakoninya, meski tim asuhannya telah tampil di SUGBK saat menang besar 10-2 atas Kepulauan Solomon di semifinal, Jumat (27/3).

Pemicunya tak lain karena dirinya pernah merasakan atmosfer luar biasa yang disuguhkan fans Indonesia saat membela Persija Jakarta pada 2002, meski Macan Kemayoran saat itu tak bermarkas di SUGBK.

Pelatih berusia 49 tahun itu belum bisa melupakan antusiasme The Jakmania. Pelatih kelahiran Sofia, Bulgaria, 12 September 1976, itu bahkan masih mengikuti perjalanan Macan Kemayoran.

"Ya tentu saja, saya mengikuti Persija berkompetisi," ujar Dimitrov.

Dirinya juga sempat menyinggung legenda Persija, Bambang Pamungkas. Maklum, keduanya pernah berkolaborasi bersama dalam satu lapangan membela panji kebesaran Macan Kemayoran.

Dimitrov memang tak genap satu tahun membela Persija, tak seperti Bambang yang setia bersama Macan Kemayoran (1999-2005 dan 2015-2019). Setelah itu, Dimitrov hijrah membela Persegres Gresik United (2003-2004).

Walau begitu, ia masih mengenal sosok Bambang Pamungkas. "Saya pikir Bambang Pamungkas adalah bintang besar dan pria hebat sebagai direktur olahraga. Saya berharap dia sukses dan bisa membawa timnya menjadi juara di Indonesia,” kata Dimitrov.

Lebih lanjut, Dimitrov mengenang awal kariernya di Indonesia sebagai salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Ia bahkan secara terbuka menyatakan rasa cintanya kepada Persija dan para pendukung setianya, Jakmania.

"Saya memulai karier di Indonesia sebagai pemain Persija. Saya mencintai Persija dan saya mencintai Jakmania. Itu adalah pengalaman yang sangat baik dan awal yang penting bagi karier saya,” tuturnya.

