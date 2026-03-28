Edi Yulianto
28 Maret 2026, 17.31 WIB

Timnas Indonesia Naik Dua Peringkat ke Posisi 120, Malaysia Hancur Lebur

Selebrasi gol dari Ole Romeny ke gawang Saint Kitts and Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Keberhasilan Timnas Indonesia atasi perlawanan Saint Kitts and Nevis di semifinal FIFA Series 2026 membawa berkah. Posisi skuad Garuda beranjak naik dua peringkat ke 120 dunia dalam ranking FIFA.

Dalam permainan di SUGBK, Jakarta, Jumat (27/3) malam, permainan skuad asuhan John Herdman begitu ciamik. Indonesia menang meyakinkan 4-0 melalui dua gol Beckham Putra, Ole Romeny, dan Mauro Zijlstra.

Kemenangan itu bukan saja menempatkan skuad Garuda ke final FIFA Series 2026, yakni menantang Bulgaria di SUGBK, Senin (30/3). Lebih dari itu, posisi Indonesia dalam peringkat dunia berangsur membaik.

Indonesia berhak mendapatkan tambahan poin 3,96 setelah mengatasi Saint Kitts and Nevis. Dan, poin total Indonesia saat ini adalah 1.148,70.

Dan, jika Indonesia kembali menang atas Bulgaria, tak menutup kemungkinan peringkat skuad Garuda bakal meroket tajam. Pemicunya karena Bulgaria memiliki peringkat lebih baik ketimbang Indonesia.

Kemenangan besar Bulgaria atas Kepulauan Solomon, 10-2, membuat mereka mendapatkan tambahan 2,91 poin. Mereka naik dua peringkat menempati posisi 85 dunia dengan total 1.275,09 poin.

Namun, bicara peringkat FIFA di kawasan regional Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam masih berada di atas skuad asuhan John Herdman. Thailand masih stagnan di posisi 96 dengan total 1.243,27 poin.

Sementara Vietnam berada di urutan kedua terbaik di Asia Tenggara dengan kenaikan lima peringkat dengan total 1.216 poin.

Paling menyedihkan adalah Malaysia. Negeri Jiran mengalami penurunan hingga 14 peringkat menjadi 135 dunia dengan total 1.095,90 poin.

Penurunan itu tak lepas dari sanksi yang diberlakukan AFC kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) akibat penyalahgunaan pemain naturalisasi tak kredibel.

Akibatnya, AFC menyatakan Malaysia kalah walk out (WO) saat menjalani dua laga Kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka dinyatakan kalah 3-0 kontra Laos dan Nepal.

