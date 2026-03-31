Madura United Hadapi Krisis di Zona Degradasi, Fokus 9 Laga Akhir

JawaPos.com–Performa Madura United FC di ajang BRI Super League 2025/2026 kian mengkhawatirkan. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab kini resmi masuk zona degradasi setelah menempati peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin.

Jumlah poin tersebut sebenarnya sama dengan Persis Solo. Namun, Madura United harus rela berada di bawah karena kalah dalam rekor head to head di super league musim ini.

Situasi ini semakin rumit buat Madura United karena Semen Padang FC juga mengoleksi poin yang sama. Sedangkan PSBS Biak hanya terpaut dua angka di klasemen sementara super league.

Manajer tim Madura United Umar A. Wachdin menegaskan, timnya tidak akan menyerah begitu saja. Masih ada peluang besar untuk keluar dari zona merah dengan memaksimalkan sembilan laga tersisa musim ini.

”Target kami jelas, bangkit di sisa pertandingan. Ini sudah menjadi perhatian serius dari presiden klub,” ujar Umar, Senin (30/3) dikutip dari ileague.id.

Dalam upaya memperbaiki performa, manajemen mengambil langkah konkret dengan mencari pelatih baru untuk menggantikan posisi sebelumnya. Saat ini, tim masih dipimpin pelatih sementara Coach RB sambil menunggu sosok pelatih definitif.

Madura United sebenarnya hampir mencapai kesepakatan dengan Joel Cornelli, eks pelatih Arema FC. Namun, rencana tersebut batal terealisasi, sehingga pencarian pelatih baru masih terus berlanjut.

Di sisa musim, tantangan berat sudah menanti. Madura United akan menghadapi sejumlah tim kuat seperti Borneo FC Samarinda, Persik Kediri, dan Persebaya Surabaya. Selain itu, mereka juga dijadwalkan bertemu Dewa United Banten FC, Bali United FC, Bhayangkara Presisi Lampung FC, PSIM Jogjakarta, hingga PSM Makassar.