Taufiq Ardyansyah
26 Maret 2026, 14.04 WIB

Panaskan Atmosfer Piala Dunia 2026, TVRI Tayangkan Laga Persahabatan

TVRI hadirkan tayangan laga persahabatan untuk panaskan atmosfer Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com–TVRI mulai memanaskan atmosfer menuju Piala Dunia 2026. Salah satunya dengan menghadirkan rangkaian pertandingan persahabatan internasional yang melibatkan tim-tim besar dunia.

Plt Direktur Utama TVRI Rika Damayanti menyatakan, langkah tersebut menjadi bagian awal untuk membangun antusiasme publik Tanah Air. Sejumlah laga bergengsi sudah disiapkan untuk tayang secara langsung. Di antaranya duel panas antara Tim Nasional Brasil melawan Tim Nasional Prancis yang dijadwalkan berlangsung Jumat (27/3) pukul 02.30 WIB.

Selain itu, TVRI juga menyiarkan pertandingan lain yang tak kalah menarik. Yakni Tim Nasional Skotlandia kontra Tim Nasional Pantai Gading pada Rabu pukul 01.00 WIB, serta laga Tim Nasional Brasil menghadapi Tim Nasional Kroasia pukul 06.00 WIB.

Rika menjelaskan, rangkaian pertandingan tersebut menjadi langkah awal untuk menghadirkan atmosfer kompetisi internasional sebelum turnamen utama dimulai.

”Pertandingan-pertandingan ini diharapkan bisa menjadi pemantik antusiasme publik sekaligus menghadirkan atmosfer sepak bola dunia,” ujar Rika.

Tak hanya dari sisi tayangan, TVRI juga melakukan penguatan infrastruktur penyiaran. Salah satunya melalui kehadiran Media Center yang akan menjadi pusat aktivitas selama Piala Dunia 2026.

Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung proses produksi yang lebih modern dan kolaboratif, sekaligus memastikan kualitas siaran tetap optimal. Media Center itu rencananya beroperasi pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nanti dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti layar besar, ruang kerja, komputer, hingga akses internet.

Dalam kesempatan yang sama, TVRI juga memperkenalkan tagline Bola Gembira sebagai identitas utama menyambut Piala Dunia 2026. Tagline tersebut merepresentasikan semangat kebersamaan, kegembiraan, dan optimisme yang ingin dibangun melalui setiap tayangan.

Bola Gembira menjadi simbol bahwa sepak bola adalah milik seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Rika.

Diharapkan seluruh program yang disiapkan mampu menjadi sumber hiburan sekaligus mempererat kebersamaan publik. Tak berhenti di situ, TVRI juga menyiapkan berbagai kegiatan pendukung lainnya dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026.

Beragam inisiatif tersebut akan melibatkan berbagai kalangan dan dikemas secara interaktif agar semakin mendekatkan masyarakat dengan atmosfer sepak bola dunia. Dengan rangkaian program tersebut, TVRI optimistis mampu menghadirkan pengalaman menyaksikan sepak bola yang lebih meriah bagi masyarakat Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
