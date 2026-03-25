Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho Tegaskan Timnas Indonesia Siap Berjuang di FIFA Series 2026

JawaPos.com - Rizky Ridho senang bisa kembali berkumpul bersama Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Mereka sudah melakukan latihan sebagai persiapan melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret nanti.

Di sosial media, Rizky Ridho menegaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia sedang berjuang untuk menampilkan yang terbaik menghadapi FIFA Series 2026. "Kembali. Berkumpul. Berjuang untuk Merah Putih," tulis caption Kapten Persija Jakarta tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman tetap memanggil Rizky Ridho yang merupakan salah satu andalan di lini belakang. Laga kekalahan melawan Irak pada Oktober tahun lalu, menjadi kali terakhirnya membela Timnas Indonesia.

Ada empat pemain yang bakal menjadi pesaing Rizky Ridho untuk mendapatkan tempat sebagai bek tengah di Timnas Indonesia. Mereka adalah Jay Idzes, Justin Hubner, Elkan Baggot, dan Kevin Diks bisa dipasang sebagai bek tengah.

Untuk bersaing dengan empat pemain tersebut, Ridho punya modal yang apik bersama Persija Jakarta di musim ini. Melansir Transfermarkt, dia bermain dalam 23 pertandingan dan mencetak satu gol.

Dari sisi permainan, Ridho masih menunjukkan kemampuan membaca permainan lawan dengan sangat baik. Selain itu, dia sangat lugas dalam menjaga pertahanan Persija.

Melansir laman I League, Rizky Ridho telah mencatatkan 93 intersepsi. Eks pemain Persebaya Surabaya tersebut juga telah menciptakan 54 sapuan dan 30 tekel.