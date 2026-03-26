Jamie Carragher Sebut Warisan Mohamed Salah di Premier League Lebih Besar dari Cristiano Ronaldo

JawaPos.com–Perdebatan soal siapa pemain terbaik di Premier League memang tak pernah ada habisnya. Tapi kali ini, Jamie Carragher melempar opini yang cukup berani dan tentu saja langsung memancing diskusi.

Menurut legenda Liverpool tersebut, warisan Mohamed Salah di Premier League bahkan lebih besar dibanding Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Dalam pandangannya, hanya Thierry Henry yang masih berada satu level di atas penyerang asal Mesir itu.

Komentar ini muncul tak lama setelah Salah mengumumkan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim, menutup perjalanan sembilan tahun yang penuh rekor dan trofi. Melansir ESPN, dalam kolom terbarunya, Carragher tidak ragu menempatkan Salah di posisi elite dalam sejarah liga.

”Kepergian Mohamed Salah dari Liverpool yang sudah dekat bukan hanya menandai berakhirnya era luar biasa bagi klub. Kehilangan Liverpool adalah kehilangan bagi sepak bola Inggris. Dalam jajaran pemain penyerang asing yang telah berprestasi di Inggris, hanya Thierry Henry yang melampaui produktivitas dan konsistensi Salah,” ujar Jamie Carragher.

Poin utama Carragher cukup jelas: konsistensi. Bukan cuma soal momen besar, tapi bagaimana Salah mampu menjaga performa tinggi dari musim ke musim.

Lebih Konsisten dari Nama-Nama Besar Carragher juga menyinggung beberapa legenda lain yang sering masuk dalam perdebatan pemain terbaik Premier League. Namun menurut dia, tidak ada yang mampu menandingi stabilitas performa Salah.

”Meskipun banyak yang akan memperdebatkan kehebatan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp, atau Eric Cantona, tidak satu pun dari mereka yang menghasilkan angka-angka luar biasa secara konsisten, musim demi musim, seperti pemain Mesir itu,” tutur Jamie Carragher.

”Dalam susunan pemain terbaik sepanjang masa Premier League, Salah otomatis masuk dalam trio penyerang bersama Henry dan Ronaldo,” imbuh dia.

Komentar ini jelas akan memicu pro dan kontra, terutama dari fans yang melihat Ronaldo sebagai ikon global sepak bola. Lebih dari sekadar statistik, Carragher juga menyoroti pengaruh Salah dalam transformasi Liverpool di era Jürgen Klopp.

”Setiap kali era Jürgen Klopp yang gemilang dan transformatif dikenang, Salah akan selamanya identik dengan kesuksesan yang memberinya kejayaan di Premier League dan Liga Champions,” ungkap Jamie Carragher.

”Jika Klopp adalah sutradara panggung yang karismatik dan visioner, maka Salah adalah pemeran utama yang inspiratif. Di bawah bimbingan Klopp, dan sebagian besar berkat kejeniusan Salah, Liverpool dengan cepat berevolusi dari klub yang berjuang hanya untuk lolos ke Liga Champions menjadi klub yang benar-benar percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memenangkan kompetisi setiap kali mereka berpartisipasi,” terang Jamie Carragher.