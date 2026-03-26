Reaksi Steven Gerrard Soal Keputusan Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool di Akhir Musim

JawaPos.com–Keputusan Mohamed Salah meninggalkan Liverpool di akhir musim benar-benar mengguncang banyak pihak. Termasuk legenda klub, Steven Gerrard.

Bedanya, jika banyak orang bereaksi dengan komentar panjang, Steven Gerrard justru memilih cara yang jauh lebih sederhana dan mungkin lebih dalam maknanya. Melansir Liverpool Echo, dia hanya membagikan ulang pernyataan resmi klub di Instagram Story tanpa satu kata pun. Tanpa caption, tanpa komentar, sebuah respons yang justru terasa berbicara banyak.

Bagi figur seperti Stevan Gerrard, yang dikenal sangat emosional terhadap Liverpool, respons tanpa kata terkait Mohamed Salah ini bisa diartikan sebagai bentuk keterkejutan atau bahkan ketidakpercayaan.

Maklum saja, Salah bukan sekadar pemain biasa. Dia adalah ikon modern klub, sosok yang dalam banyak hal mengingatkan pada peran Gerrard di masa lalu. Sama-sama jadi simbol, sama-sama dicintai fans, dan sama-sama meninggalkan jejak besar di Anfield.

Kepergian Salah pun terasa seperti mengakhiri satu era penting dalam sejarah klub. Salah sudah mengonfirmasi kepergiannya lewat video di media sosial dengan pernyataan yang cukup emosional.

”Halo semuanya. Sayangnya, hari ini telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool di akhir musim,” ujar Salah.

Kalimat pembuka yang sederhana, tapi cukup untuk membuat fans langsung sadar bahwa momen perpisahan itu benar-benar nyata.

Lebih dari Sekadar Klub Dalam pesan perpisahannya, Salah juga menggambarkan betapa besar arti Liverpool dalam hidupnya.

”Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah membayangkan betapa dalamnya klub ini, kota ini, orang-orang ini akan menjadi bagian dari hidup saya. Liverpool bukan hanya klub sepak bola. Ini adalah gairah, ini adalah sejarah, ini adalah semangat. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata kepada siapa pun yang bukan bagian dari klub ini,” ucap Salah.

”Kami merayakan kemenangan, kami memenangkan trofi terpenting dan kami berjuang bersama melewati masa-masa tersulit dalam hidup kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari klub ini selama saya berada di sini, terutama rekan-rekan setim saya di masa lalu dan sekarang,” lanjut dia.

”Dan untuk para penggemar, saya tidak punya cukup kata. Dukungan yang kalian berikan kepada saya selama masa terbaik dalam karier saya, dan kalian selalu berada di sisi saya di saat-saat tersulit. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan dan sesuatu yang akan selalu saya kenang,” ungkap Salah.