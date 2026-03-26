M Shofyan Dwi Kurniawan
26 Maret 2026, 13.06 WIB

5 Kandidat Pengganti Mohamed Salah di Liverpool, Siapa Paling Ideal?

Mohamed Salah dipastikan hengkang dari Liverpool. (ig @mosalah)

JawaPos.com–Kepergian Mohamed Salah di akhir musim jelas akan meninggalkan lubang besar di sisi kanan serangan Liverpool. Setelah sembilan tahun penuh gol, trofi, dan momen ikonik, mencari pengganti pemain seperti Salah bukan sekadar soal kualitas tapi juga soal identitas permainan.

Kini, Liverpool dihadapkan pada pilihan mencari sosok dengan profil serupa Mohamed Salah atau justru mengubah pendekatan taktik mereka secara keseluruhan. Melansir Mirror, berikut lima nama yang disebut-sebut bisa jadi penerus Salah di Anfield.

1. Yan Diomande – Talenta Muda yang Lagi Naik Daun

Nama Yan Diomande mungkin belum terlalu familiar, tapi performanya musim ini cukup mencuri perhatian. Bersama RB Leipzig, pemain 19 tahun itu tampil produktif dengan catatan gol dan assist yang solid.

Menariknya, dia pemain kidal yang tetap nyaman bermain di sisi alaminya, berbeda dengan tren winger modern yang sering inverted. Dengan usia muda dan potensi besar, Diomande bisa jadi investasi jangka panjang yang menarik.

2. Michael Olise – Kreator yang Sudah Teruji

Kalau Liverpool mencari pemain yang sudah jadi, Michael Olise bisa jadi opsi paling masuk akal. Setelah sempat bersinar di Premier League bersama Crystal Palace, dia kini makin matang di Bayern Munich.

Dengan kontribusi gol dan assist yang konsisten, Olise menawarkan kreativitas, visi, dan kemampuan satu lawan satu, atribut yang sangat dibutuhkan untuk menggantikan peran Salah.

3. Anthony Gordon – Opsi Kontroversial tapi Menarik

Nama Anthony Gordon mungkin akan memicu perdebatan, mengingat latar belakangnya sebagai produk akademi Everton. Tapi di atas lapangan, kualitasnya tidak bisa diabaikan.

Bersama Newcastle, dia menunjukkan fleksibilitas tinggi, bisa bermain di sayap kiri, striker, bahkan bertukar posisi secara dinamis. Gaya bermainnya yang agresif dan enerjik bisa memberi dimensi baru dalam serangan Liverpool.

4. Jarrod Bowen – Versi Lokal Salah?

Jarrod Bowen sudah lama dianggap sebagai salah satu pemain yang paling mendekati profil Salah di Premier League. Sama-sama kidal, direct, dan punya insting gol tinggi.

Dengan situasi West Ham yang tidak stabil, peluang transfer bisa terbuka lebar. Apalagi Bowen sudah terbukti mampu tampil konsisten di liga Inggris.

5. Bradley Barcola – Talenta Elite dengan Fleksibilitas Tinggi

Bradley Barcola mungkin bukan starter reguler di PSG, tapi potensinya jelas tidak diragukan. Dia sudah menunjukkan kualitasnya di Liga Champions dan memiliki kemampuan eksplosif yang cocok untuk sepak bola modern.

Meski lebih sering bermain di kiri, fleksibilitasnya bisa jadi nilai tambah jika Liverpool ingin membangun lini serang yang lebih cair dan dinamis.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
