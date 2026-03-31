Kalah dari Bulgaria, Ranking FIFA Timnas Indonesia Berpotensi Turun

JawaPos.com–Timnas Indonesia harus akui keunggulan Bulgaria 0-1, pada laga final FIFA Series 2026, Senin (30/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya gagal menjadi juara, kekalahan membuat ranking FIFA Indonesia berpotensi turun.

Bermain menghadapi lawan yang memiliki ranking lebih baik, Indonesia justru tampil apik dengan mampu menguasai bola dan menekan Bulgaria di awal laga. Namun lini depan yang ditempati Ole Romeny, Ramadhan Sananta, dan Ragnar Oratmangoen, belum memberikan ancaman berbahaya.

Sayangnya pada menit 37, Bulgaria mendapatkan tendangan pinalti. Eksekusi Marin Petkov gagal dibendung Emil Audero. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir pertandingan.

Kegagalan meraih kemenangan maupun hasil seri, membuat Indonesia mengalami pengurangan poin sebesar 3,81 menjadi 1144,88. Berdasar live ranking FIFA, posisi timnas tidak berubah dan masih berada di peringkat 121.

Namun, posisi tersebut masih dapat berubah mengingat Togo yang berada tepat satu anak tangga di bawah Indonesia, baru akan bertanding pada 31 Maret menghadapi tim peringkat 110 FIFA, Niger. Jika Togo meraih kemenangan, berpotensi menggeser Indonesia.

Live Ranking FIFA Maret 2026

118. Korea Utara 1151,05 poin

119. Sierra Leone 1148,98 poin