Muhammad Imaduddin Suria Saputra
31 Maret 2026, 16.10 WIB

Kalah dari Bulgaria, Ranking FIFA Timnas Indonesia Berpotensi Turun

Para pemain Timnas Indonesia usai kalah dari Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Timnas Indonesia harus akui keunggulan Bulgaria 0-1, pada laga final FIFA Series 2026, Senin (30/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya gagal menjadi juara, kekalahan membuat ranking FIFA Indonesia berpotensi turun.

Bermain menghadapi lawan yang memiliki ranking lebih baik, Indonesia justru tampil apik dengan mampu menguasai bola dan menekan Bulgaria di awal laga. Namun lini depan yang ditempati Ole Romeny, Ramadhan Sananta, dan Ragnar Oratmangoen, belum memberikan ancaman berbahaya.

Sayangnya pada menit 37, Bulgaria mendapatkan tendangan pinalti. Eksekusi Marin Petkov gagal dibendung Emil Audero. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir pertandingan.

Kegagalan meraih kemenangan maupun hasil seri, membuat Indonesia mengalami pengurangan poin sebesar 3,81 menjadi 1144,88. Berdasar live ranking FIFA, posisi timnas tidak berubah dan masih berada di peringkat 121.

Namun, posisi tersebut masih dapat berubah mengingat Togo yang berada tepat satu anak tangga di bawah Indonesia, baru akan bertanding pada 31 Maret menghadapi tim peringkat 110 FIFA, Niger. Jika Togo meraih kemenangan, berpotensi menggeser Indonesia.

Live Ranking FIFA Maret 2026

118. Korea Utara 1151,05 poin

119. Sierra Leone 1148,98 poin

120. Namibia 1148,84 poin

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Persib Bandung Berpotensi Kirim Wakil ke Piala Dunia 2026, Frans Putros Jadi Pemain Andalan Timnas Irak - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Berpotensi Kirim Wakil ke Piala Dunia 2026, Frans Putros Jadi Pemain Andalan Timnas Irak

31 Maret 2026, 12.55 WIB

Timnas Indonesia Dominan tapi Kurang Beruntung! Ini Momen Krusial Saat Ladeni Bulgaria di Final FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Dominan tapi Kurang Beruntung! Ini Momen Krusial Saat Ladeni Bulgaria di Final FIFA Series 2026

31 Maret 2026, 07.21 WIB

Respons Sassuolo Usai Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Raih Penghargaan di PSSI Awards 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Respons Sassuolo Usai Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Raih Penghargaan di PSSI Awards 2026

31 Maret 2026, 07.10 WIB

Terpopuler

1

Pengamanan Mudik 2026 Sukses, DPR RI Minta Polri Terus Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas

2

Nathan Tjoe-A-On dan Justin Hubner Optimistis dengan Performa Timnas Indonesia Meski Tumbang dari Bulgaria

3

Tak Dapat Perlakuan Khusus, Richard Lee Tinggal Satu Sel Bersama Belasan Tahanan Lain

4

Kewalahan Hadapi Serangan Iran, AS Minta Polandia Kirim Sistem Pertahanan Udara Patriot ke Timur Tengah

5

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

6

Houthi Ancam Bikin Harga Minyak Meroket ke USD 200 per Barel dengan Tutup Selat Bab al-Mandeb

7

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

8

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

9

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

10

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

