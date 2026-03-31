Respons Sassuolo Usai Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Raih Penghargaan di PSSI Awards 2026

JawaPos.com - Sassuolo berikan respons setelah Jay Idzes berhasil terpilih menjadi Men’s Player of The Year di PSSI Awards 2026. Bek andalannya itu mendapatkan penghargaan tersebut pada acara yang digelar di Studio 6 Emtek City, Jakarta, Sabtu (28/3).

Di media sosial, Sassuolo memberikan selamat kepada pemainnya itu dengan julukan Jay Idzes yaitu "Bang Jay." "Congrats Bang Jay," tulis akun Instagram resmi klub pada Senin (30/3).

Saat menerima penghargaan Men’s Player of The Year, Jay Idzes memberikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia juga mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh PSSI.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir dan seluruh tim PSSI yang telah mengatur segalanya dengan sangat baik, bahkan dari balik layar. Saya tahu banyak orang mungkin tidak selalu melihat kerja keras itu, tapi saya benar-benar menghargainya," kata Jay Idzes yang dikutip laman resmi PSSI.

Selain itu, Idzes mengucapkan terima kasih kepada keluarganya yang telah mendukung karirnya. Pemain 25 tahun itu juga berterima kasih kepada rekan setimnya di Timnas Indonesia.

"Saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga saya, karena tanpa mereka saya tidak akan berada di posisi ini hari ini. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim dan staf selama dua tahun terakhir sejak saya bergabung," ujar Idzes.

"Mereka selalu bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Penghargaan ini saya persembahkan untuk mereka. Terima kasih," pungkas Kapten Timnas Indonesia itu.