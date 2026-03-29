Risma Azzah Fatin
29 Maret 2026, 16.12 WIB

Daftar Pemenang PSSI Awards 2026 dari Pemain Terbaik hingga Penghargaan Khusus

JawaPos.com – PSSI bersama PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan pemenang PSSI Awards 2026.

Acara puncak berlangsung di Emtek City pada Sabtu malam dengan meriah. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap pelaku sepak bola nasional sepanjang periode penilaian.

PSSI Awards 2026 mendapat sambutan luas dari masyarakat Indonesia sejak pertama kali digelar. Proses pemilihan pemenang dilakukan melalui voting yang melibatkan ratusan ribu suporter.

Antusiasme tinggi terlihat dari partisipasi publik yang mencapai lebih dari 790.000 suara.

Berikut daftar lengkap pemenang PSSI Awards 2026, seperti dilansir dari laman resmi Kita Garuda pada Minggu (29/3).

·       PT Freeport Indonesia Men’s Player of the Year: Jay Idzes (58,70%)

·       PT Freeport Indonesia Women’s Player of the Year: Safira Ika (30,02%)

·       Kelme Men’s Goalkeeper of the Year: Maarten Paes (40,58%)

·       Kelme Women’s Goalkeeper of the Year: Iris de Rouw (50,93%)

·       Mandiri Men’s Young Player of the Year: Marselino Ferdinan (37,17%)

·       Women’s Young Player of the Year: Claudia Scheunemann (45,68%)

·       Goal of the Year: Rizky Ridho (Persija Jakarta vs Arema FC) (50,10%)

·       Mandiri Assist of the Year: Yakob Sayuri (Persib Bandung vs Malut United) (45,92%)

·       PT Freeport Indonesia Save of the Year: Emil Audero (Indonesia vs Tiongkok) (30,44%)

Selain kategori utama, sejumlah penghargaan khusus juga diberikan kepada individu dan program berkontribusi besar.

