Kalahkan Ernando Ari Kiper Andalan Persebaya, Maarten Paes Raih Penghargaan Goalkeeper of the Year di PSSI Awards

JawaPos.com - Maarten Paes berhasil menyabet penghargaan Goalkeeper of the Year di PSSI Awards. Penghargaan tersebut diberikan pada malam penganugerahan yang digelar pada Sabtu (28/3) pukul 19.00 WIB.

Kiper Timnas Indonesia yang bermain pada laga kemenangan melawan Saint Kitts and Nevis tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang sudah memilihnya melalui voting dan juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

"Terima kasih untuk support, terima kasih untuk voting. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir dan semua orang di PSSI," ucap Maarten Paes saat menerima penghargaan yang dikutip dari Instagram @sports.indosiar.

Ada empat kiper lainnya yang berhasil dikalahkan oleh Maarten Paes di nominasi Goalkeeper of the Year. Mereka adalah Emil Audero, Ernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Teja Paku Alam.

Untuk urusan melakukan penyelamatan, Maarten Paes memang mampu mengungguli empat kiper lainnya. Melihat statistik dari Instagram @garuda.stats, kiper 27 tahun tersebut melakukan 194 saves saat membela mantan timnya FC Dallas.

Sementara di posisi kedua ada Ernando Ari yang mencatatkan 125 saves selama membela Persebaya di musim lalu. Setelah itu, ada nama Nadeo Argawinata (119 saves), Emil Audero (95 saves), dan Teja Paku Alam (54 saves) menyusul dibelakangnya.