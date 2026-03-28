HomeSepak Bola Indonesia
Antara
29 Maret 2026, 05.36 WIB

Marselino Ferdinan hingga Maarten Paes Raih PSSI Awards, Jay Idzes sebagai Men's Player of The Year

Jay Idzes menyambut kehadiran pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Bek timnas Indonesia, Jay Idzes, memenangi penghargaan pemain terbaik putra atau Men's Player of The Year pada upacara penghargaan PSSI Awards yang berlangsung di Studio 6 Emtek, Jakarta, Sabtu (28/3). Pada pemungutan suara yang berlangsung dari Januari sampai Maret, Idzes mengungguli rekan sejawatnya yakni Yakob Sayuri, Kevin Diks, Calvin Verdonk.

"Menurut saya sangat luar biasa kami dapat melakukan ini, dan bahwa PSSI mengambil inisiatif untuk melakukan hal ini. Saya merasa sangat terhormat dapat menerima penghargaan ini," kata Jay saat ditemui usai upacara pemberian penghargaan.

"Dan seperti yang tadi saya sampaikan di panggung,(penghargaan) ini adalah untuk semua orang yang bekerja di belakang layar untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Maka (saya) sangat bersyukur bisa menerima penghargaan ini," lanjut pemain Sassuolo itu.

Selain penghargaan pemain terbaik putra, PSSI Awards juga memberikan penghargaan untuk 16 kategori lainnya. Salah satu bentuk penghargaan yang menarik perhatian Jay adalah penghargaan legenda terbaik atau Legend of the year yang dimenangi Tan Liong Houw.

"Rasanya sangat luar biasa melihat dia (Tan)... Yeah, dia masih hidup dan dapat datang kemari untuk menerima penghargaan itu," ucap Jay.

"Menurut saya itu menceritakan banyak hal mengenai kami, warisan kami sebagai sebuah negara dan dia sekarang ada di sini," tambahnya.

Daftar lengkap peraih penghargaan PSSI Awards

1. Yance Sayuri/assist of the year

2. Marselino Ferdinan/men’s young player of the year

3. Abdul Mu’ti/ Football development program of the year

4. Maarten Paes/men’s goalkeeper of the year

5. Iris de Rouw/women’s goalkeeper of the year

6. Fuad Qohar/assistant referee of the year

7. PSSI Provinsi Jawa Timur /PSSI Provincial association of the year

8. Setyo Putro Nugroho/Man Behind The Jersey of The Year

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Jay Idzes Blak-blakan! Kapten Timnas Indonesia Terkesan Pendekatan John Herdman - Image
Sepak Bola Indonesia

Jay Idzes Blak-blakan! Kapten Timnas Indonesia Terkesan Pendekatan John Herdman

26 Maret 2026, 03.09 WIB

Jay Idzes Bangga Sassuolo Bisa Raih Satu Poin dari Juventus - Image
Sepak Bola Dunia

Jay Idzes Bangga Sassuolo Bisa Raih Satu Poin dari Juventus

24 Maret 2026, 13.38 WIB

Sassuolo Imbangi Juventus 1-1, Pelatih Fabio Grosso apresiasi perjuangan Jay Idzes dkk - Image
Sepak Bola Dunia

Sassuolo Imbangi Juventus 1-1, Pelatih Fabio Grosso apresiasi perjuangan Jay Idzes dkk

23 Maret 2026, 02.34 WIB

Terpopuler

1

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

2

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

3

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

4

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

5

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

6

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

7

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

8

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

9

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

10

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

