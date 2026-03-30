Tampil Dominan, Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia yang tampil dominan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Bulgaria pada final pertandingan FIFA Series 2026 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam (30/3).

Gol semata wayang pada laga itu dibukukan oleh gelandang Bulgaria Marin Petkov melalui eksekusi penalti pada menit ke-38.

Indonesia tampil tanpa rasa takut saat menghadapi Bulgaria yang memiliki peringkat FIFA jauh lebih baik. Pada fase awal, pasukan John Herdman mampu mengimbangi permainan tim Eropa tersebut, dan beberapa kali mencoba memaksimalkan lebar lapangan.

Di sisi lain, Bulgaria yang kali ini bermain pragmatis juga sulit untuk ditembus para pemain Indonesia. Beberapa kali alur bola para pemain Indonesia dapat mencapai area pertahanan lawan tetapi masih gagal menembus kotak penalti Bulgaria.

Permainan disiplin yang diperagakan Bulgaria membuat Indonesia kesulitan menciptakan peluang. Selain tampil disiplin, Bulgaria lebih banyak bertahan di bawah dan mengandalkan serangan balik untuk mencoba mengancam gawang Indonesia.

Ole Romeny kemudian sempat mencoba memaksimalkan kecepatannya dan menggiring bola dari lapangan tengah, namun ia dilanggar oleh Martin Georgiev. Pelanggaran itu berbuah kartu kuning bagi Georgiev.

Pada menit ke-35, wasit Nazmi Nasaruddin melakukan pengecekan VAR untuk memeriksa kontak Kevin Diks dengan Zdravko Dimitrov di kotak terlarang Indonesia. Dari tinjauan tersebut, wasit memutuskan bahwa Diks melanggar Dimitrov dan memberikan hadiah penalti kepada Bulgaria.

Penalti yang dilakukan pada menit ke-38 tersebut diambil oleh Marin Petkov. Eksekusi pemain 22 tahun itu mengarah ke sisi kanan gawang Indonesia dan gagal diantisipasi kiper Emil Audero. 1-0 untuk Bulgaria, dan skor tersebut bertahan sampai turun minum.

Pelatih John Herdman melakukan pergantian pemain pada awal babak kedua dengan memasukkan Ivar Jenner dan menarik keluar Ramadhan Sananta.

Suporter Timnas Indonesia mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)