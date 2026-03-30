Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
30 Maret 2026, 23.30 WIB

Terkesan dengan Dukungan Suporter di GBK, John Herdman: Saya Belum Pernah Lihat Koneksi Seperti Ini!

Suporter Timnas Indonesia mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Di luar lapangan, John Herdman mengaku terkesan dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia menyebut dukungan suporter Indonesia sebagai sesuatu yang langka dan istimewa dalam kariernya. Ia berharap atmosfer SUGBK dapat membantu perjuangan timnas Indonesia untuk mengalahkan Bulgaria.

“Atmosfer di sini unik. Saya belum pernah melihat koneksi seperti ini antara tim dan suporter. Kami ingin memberikan segalanya untuk mereka,” katanya.

Cuaca Tadi Tantangan Tim Tamu 

Di kubu lawan, pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, menilai pertandingan melawan Indonesia akan berjalan jauh lebih berat daripada ketika berhadapan dengan Kepulauan Solomon. Menurut dia, skuad Garuda memiliki kualitas dan kedalaman tim yang patut diwaspadai, terlebih di era baru bersama Herdman.

“Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih serius. Indonesia punya pemain-pemain kuat dan bermain di liga-liga bagus. Mereka adalah tim yang harus kami waspadai,” cetus pelatih 49 tahun itu.

Mantan asisten pelatih timnas Indonesia era Ivan Kolev itu mengakui kondisi cuaca di Jakarta menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun, ia tetap melihat anak asuhnya menunjukkan mental kuat.

“Siapa pun yang pernah bermain di sini tahu betapa sulitnya kondisi cuaca. Namun, para pemain menunjukkan usaha yang luar biasa,” tegasnya.

Editor: Hendra
