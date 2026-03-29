Timnas Indonesia Wajib Waspada! Bulgaria Diperkuat 13 Pemain Abroad di FIFA Series 2026

JawaPos.com - Bulgaria datang ke Jakarta untuk melakoni ajang FIFA Series 2026 dengan sangat serius. 13 pemain abroad dibawa pelatih Aleksandar Dimitrov demi meraih hasil terbaik. Maka, Timnas Indonesia wajib waspada dengan kekuatan tersebut.

Bulgaria akan bertemu tuan rumah Indonesia pada laga final FIFA Series 2026, Senin (30/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada babak semifinal, Jay Idzes dan rekan mampu mengatasi Saint Kitts and Nevis, 4-0, sedangkan Bulgaria mencukur Kepulauan Solomon, 10-2.

The Lions, julukan tim nasional sepak bola Bulgaria, didominasi para pemain yang merumput di luar negeri. Total 13 nama pemain abroad akan menjadi ujian bagi Kevin Diks dan kolega.

Pada laga kontra Kepulauan Salomon, para pemain tersebut mampu unjuk gigi. Vladimir Nikolov, striker klub Korona Kielce di Kasta Kedua Sepak Bola Polandia, mampu mencetak hattrick. Kapten tim, Filip Krastev gelandang yang juga bermain di Polandia juga berkontribusi lewat dua gol.

Sayap kanan yang membela klub Al-Taawoun di Liga Arab Saudi, Marin Petkov juga terlihat sangat matang dengan juga mampu mengemas dua gol. Pengalaman bertanding melawan pemain kelas atas seperti Sadio Mane, Marcelo Brozovic, hingga Ruben Neves di Arab Saudi dimiliki oleh pemain 22 tahun tersebut.

Dengan ranking di atas Indonesia, 85 berbanding 121, dan kumpulan para pemain yang bermain di liga-liga Eropa, Bulgaria jelas akan menjadi favorit untuk memenangkan ajang FIFA Series 2026.

13 Pemain Abroad Bulgaria di FIFA Series 2026

Vladimir Nikolov (Korona Kielce/Liga Polandia)

Marin Petkov (Al-Taawoun/Liga Arab Saudi)

Filip Krastev (Goztepe/Liga Turki)

Tonislav Yordanov (Kisvarda/Liga Hungaria)

Dimitar Mitov (Aberdeen/Liga Skotlandia)