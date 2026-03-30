Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
30 Maret 2026, 23.34 WIB

Mauro Zijlstra Cedera, Jens Raven Dipanggil Bela Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria

Penyerang muda Timnas Indonesia Jens Raven saat bertanding pada Piala AFF U-23. (Instagram Jens Raven)

JawaPos.com - Pergantian pemain terjadi di lini depan timnas Indonesia jelang partai final FIFA Series 2026. Penyerang Bali United, Jens Raven, masuk skuad Garuda menggantikan Mauro Zijlstra yang mengalami cedera usai benturan dalam laga melawan Saint Kitts dan Nevis.

Keputusan ini telah mendapat persetujuan FIFA karena Raven sebelumnya sudah masuk dalam daftar 41 pemain yang didaftarkan. Penyerang berusia 20 tahun itu bahkan langsung bergabung dalam sesi latihan tim pada Minggu (29/3).

Dia diharapkan siap tampil dalam laga final menghadapi Bulgaria hari ini (30/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kesempatan ini sekaligus membuka peluang bagi Raven untuk mencatatkan debut bersama timnas senior.

Sebelumnya, Mauro Zijlstra tampil impresif saat Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis pada Jumat (27/3). Ia bahkan mencetak gol penutup pada menit ke-74.

Kepala Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menjelaskan bahwa keputusan pemanggilan Raven diambil setelah Zijlstra dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan akibat cedera.

“Saya perlu menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa hari ini ada pemanggilan satu pemain, Jens Raven, karena Mauro Zijlstra kemarin mengalami cedera saat pertandingan. Sehingga, dia tidak bisa mengikuti sesi latihan dan pertandingan melawan Bulgaria. Pelatih mengambil keputusan untuk memanggil Jens Raven, dan hari ini (kemarin) sudah bergabung,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemilihan Raven didasarkan pada kebutuhan tim di posisi yang sama. Herdman membutuhkan sosok striker murni sebagai pengganti yang sepadan bagi Zijlstra.

“Pertama, karena posisi Jens dan Mauro sama, yaitu sebagai striker. Sehingga, pertimbangan-pertimbangan itulah yang diambil oleh coach John untuk memanggil Jens Raven,” tandasnya.

Artikel Terkait
Terkesan dengan Dukungan Suporter di GBK, John Herdman: Saya Belum Pernah Lihat Koneksi Seperti Ini! - Image
Sepak Bola Indonesia

Terkesan dengan Dukungan Suporter di GBK, John Herdman: Saya Belum Pernah Lihat Koneksi Seperti Ini!

30 Maret 2026, 23.30 WIB

John Herdman Ingin Timnas Indonesia Tampil Menyerang, Garuda Harus Solid Sejak Kickoff! - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Ingin Timnas Indonesia Tampil Menyerang, Garuda Harus Solid Sejak Kickoff!

30 Maret 2026, 23.25 WIB

Laga Kontra Indonesia Jadi Momen Spesial bagi Pelatih Bulgaria yang Pernah Jadi Pemain di Liga Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Laga Kontra Indonesia Jadi Momen Spesial bagi Pelatih Bulgaria yang Pernah Jadi Pemain di Liga Indonesia

31 Maret 2026, 00.16 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

