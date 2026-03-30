Mauro Zijlstra Cedera, Jens Raven Dipanggil Bela Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria

JawaPos.com - Pergantian pemain terjadi di lini depan timnas Indonesia jelang partai final FIFA Series 2026. Penyerang Bali United, Jens Raven, masuk skuad Garuda menggantikan Mauro Zijlstra yang mengalami cedera usai benturan dalam laga melawan Saint Kitts dan Nevis.

Keputusan ini telah mendapat persetujuan FIFA karena Raven sebelumnya sudah masuk dalam daftar 41 pemain yang didaftarkan. Penyerang berusia 20 tahun itu bahkan langsung bergabung dalam sesi latihan tim pada Minggu (29/3).

Dia diharapkan siap tampil dalam laga final menghadapi Bulgaria hari ini (30/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kesempatan ini sekaligus membuka peluang bagi Raven untuk mencatatkan debut bersama timnas senior.

Sebelumnya, Mauro Zijlstra tampil impresif saat Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis pada Jumat (27/3). Ia bahkan mencetak gol penutup pada menit ke-74.

Kepala Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menjelaskan bahwa keputusan pemanggilan Raven diambil setelah Zijlstra dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan akibat cedera.

“Saya perlu menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa hari ini ada pemanggilan satu pemain, Jens Raven, karena Mauro Zijlstra kemarin mengalami cedera saat pertandingan. Sehingga, dia tidak bisa mengikuti sesi latihan dan pertandingan melawan Bulgaria. Pelatih mengambil keputusan untuk memanggil Jens Raven, dan hari ini (kemarin) sudah bergabung,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemilihan Raven didasarkan pada kebutuhan tim di posisi yang sama. Herdman membutuhkan sosok striker murni sebagai pengganti yang sepadan bagi Zijlstra.