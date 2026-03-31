Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 07.21 WIB

Timnas Indonesia Dominan tapi Kurang Beruntung! Ini Momen Krusial Saat Ladeni Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Timnas Indonesia vs Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Final FIFA Series 2026 menghadirkan duel ketat antara Timnas Indonesia dan Timnas Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3/2026) malam.

Laga berjalan sengit sejak menit awal, namun Garuda harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah tipis 0-1 lewat gol penalti.

Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung diwarnai insiden kecil. Baru berjalan dua menit, terjadi kontak yang membuat pemain Bulgaria terjatuh. Meski sempat memancing reaksi, situasi itu tak berujung keputusan besar dari wasit.

Indonesia mencoba mengambil inisiatif serangan, namun lini belakang Bulgaria tampil disiplin.

Skuad asuhan John Herdman terlihat kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Sementara itu, Bulgaria sesekali mengancam lewat serangan balik cepat.

Momen krusial terjadi pada menit ke-34. Kevin Diks melakukan tekel di kotak terlarang saat mencoba menghentikan serangan balik.

Setelah meninjau VAR, wasit akhirnya menunjuk titik putih. Eksekusi penalti yang dilepaskan Marin Petkov sukses mengubah skor menjadi 0-1.

Tertinggal satu gol, Indonesia berusaha bangkit di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan, termasuk memasukkan Ivar Jenner untuk menambah kreativitas di lini tengah. Permainan Indonesia pun mulai lebih agresif dan berani menekan.

Peluang emas hadir pada menit ke-76 melalui Ole Romeny. Ia berhasil mengecoh penjaga gawang dan melepaskan tembakan lob yang indah. Namun sayang, bola hanya membentur mistar gawang dan gagal menjadi gol.

Nasib serupa kembali terjadi di menit ke-86. Kali ini giliran Rizky Ridho yang hampir menyamakan kedudukan lewat tembakan keras. Bola sempat ditepis kiper sebelum membentur mistar untuk kedua kalinya dalam laga ini.

