Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
31 Maret 2026, 16.02 WIB

Gairah Baru Jay Idzes! Era Baru Timnas Indonesia di Tangan John Herdman Bikin Rindu Terbayar Lunas

Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes pada pertandingan lawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam FIFA Series 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Kerinduan panjang akhirnya terbayar. Kapten timnas Indonesia Jay Idzes menemukan kembali gairah setelah kembali berkumpul bersama skuad Garuda di era baru kepelatihan John Herdman.

Jay Idzes tak menutupi perasaannya. Dia mengaku sangat bahagia bisa kembali mengenakan jersey timnas Indonesia dan berkumpul dengan rekan-rekannya setelah melewati masa sulit.

Terakhir kali mereka bersama terjadi di Arab Saudi. Saat itu Jay Idzes dkk harus menerima kenyataan pahit setelah timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dan Irak.

Kekalahan tersebut sekaligus memupus mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Namun, dari kegagalan itu justru lahir tekad baru yang kini mulai dirangkai ulang.

”Saya rasa yang paling penting adalah bisa kembali berkumpul bersama tim. Terakhir kali kami bersama itu di Arab Saudi. Tentu saja kami kehilangan mimpi untuk ke Piala Dunia 2026,” kata Jay Idzes.

Ucapan itu menggambarkan betapa dalam luka yang sempat dirasakan. Namun, kini dia memilih menatap ke depan dengan semangat yang berbeda.

Menurut dia, komunikasi antar pemain tetap terjaga selama jeda panjang. Hal itu menjadi fondasi penting saat mereka kembali dipertemukan dalam satu tim.

”Dalam beberapa bulan terakhir saya banyak berbicara dengan rekan setim. Mereka semua menunggu untuk kembali dan berkumpul lagi, bermain bersama, dan bermain untuk semua orang. Bisa kembali ke sini, memakai jersey ini lagi, saya sangat merindukannya,” lanjut Jay Idzes.

Kehadiran pelatih baru membawa warna berbeda. Era John Herdman menjadi titik awal perubahan yang mulai dirasakan seluruh pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore