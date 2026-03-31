Moch. Rizky Pratama Putra
31 Maret 2026, 15.41 WIB

Tak Peduli Gelar Top Skor! Andrew Jung Pilih Jadi Pahlawan Persib Bandung Menuju Gelar Juara

Andrew Jung selebrasi usai mencetak gol untuk Persib Bandung di Super League 20252026. (Instagram @andrewcadabra)

JawaPos.com–Ambisi besar ditunjukkan striker Persib Andrew Jung di tengah persaingan sengit Super League 2025/2026. Dia menegaskan, gelar top skor tak ada artinya jika Persib Bandung gagal mengangkat trofi juara di akhir musim.

Pemain asal Prancis itu tampil tajam sepanjang super league musim ini dengan torehan gol yang konsisten. Namun, fokus utama Andrew Jung tetap pada kesuksesan tim Persib, bukan pencapaian individu yang sering jadi sorotan.

Sejauh ini, Andrew Jung sudah mengoleksi 15 gol dari 26 pertandingan bersama Persib Bandung di semua kompetisi. Rinciannya, 10 gol dicetak di Super League dan lima di AFC Champions League Two 2025/2026.

Dengan postur menjulang 192 cm, Jung menjadi salah satu andalan lini depan Persib Bandung. Ketajaman di kotak penalti menjadikannya tumpuan utama dalam memburu kemenangan di setiap laga.

Meski memimpin daftar pencetak gol terbanyak tim, Jung menolak terjebak dalam ambisi pribadi. Dia menegaskan, statistik hanya angka jika tidak berujung pada keberhasilan kolektif tim.

”Target saya adalah menjuarai liga. Saya tidak peduli menjadi pencetak gol terbanyak atau mencetak gol pribadi,” kata Jung.

Pernyataan itu menegaskan komitmennya untuk kepentingan tim di atas segalanya. Ketajaman Jung tak lepas dari efisiensinya dalam memanfaatkan peluang. Dari rata-rata 1,4 tembakan per pertandingan, dia mampu mencetak 10 gol atau satu gol setiap 93 menit.

Catatan ini menunjukkan kualitas finishing yang sangat tinggi. Jung bukan tipe striker yang banyak membuang peluang, melainkan sosok yang mematikan di momen krusial.

Pergerakannya di lapangan juga memperlihatkan karakter khas seorang goal poacher. Dia kerap berada di posisi ideal di dalam kotak penalti, terutama di sisi kanan gawang lawan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
