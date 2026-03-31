Strategi Persib Bandung Bocor! Achmad Jufriyanto Blak-blakan Soal Kunci Hattrick Juara di 9 Laga Final

JawaPos.com–Ambisi Persib Bandung meraih hattrick juara mulai menemui titik krusial. Bek senior Achmad Jufriyanto membocorkan pendekatan taktik tim dalam menatap sembilan laga final super league musim ini.

Situasi ini jadi penentu apakah Persib Bandung mampu mengunci gelar ketiga super league secara beruntun setelah sukses pada musim 2023/2024 dan 2024/2025. Tekanan besar tak dihindari, namun pengalaman jadi modal utama bagi skuad asuhan pelatih mereka.

Jupe, sapaan akrab Achmad Jufriyanto menegaskan, satu hal penting yang jadi fondasi strategi tim Persib. Alih-alih melihat jauh ke depan, fokus penuh justru diarahkan ke pertandingan terdekat.

”Tetap fokusnya game by game. Kita kemarin sempat break Lebaran, terus kita sekarang di minggu pertama persiapan lebih ke fisikal. Nanti mungkin minggu depan kita sudah mulai masuk ke taktik,” ujar Jupe.

Pernyataan itu menegaskan jika Persib Bandung tidak ingin terjebak euforia atau tekanan target besar. Pendekatan bertahap dipilih agar performa tim tetap stabil di setiap laga.

Saat ini, Persib Bandung memang baru saja kembali dari jeda kompetisi karena libur Lebaran. Momentum tersebut langsung dimanfaatkan untuk menggenjot kondisi fisik pemain sebelum masuk ke fase pematangan strategi.

Fokus utama mereka saat ini adalah menghadapi Semen Padang pada pekan ke-26 Super League 2025/26. Laga itu akan digelar di Stadion Haji Agus Salim pada Minggu (5/4).

Meski hanya satu dari sembilan laga tersisa, pertandingan ini dianggap sangat krusial. Jupe mengingatkan agar tim tidak kehilangan konsentrasi hanya karena memikirkan pertandingan besar lain di depan.