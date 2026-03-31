Marc Klok Siap Tempur! Janji ke Bobotoh Siap Dibayar Lunas saat Persib Bandung Tantang Semen Padang

JawaPos.com–Kabar segar datang dari ruang ganti Persib Bandung jelang laga krusial pekan ke-26 Super League 2025/2026. Gelandang andalan Marc Klok menegaskan, dirinya dalam kondisi terbaik dan siap tempur menghadapi Semen Padang.

Pertandingan Persib lawan Semen Padang akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4), dipastikan menjadi momentum penting. Marc Klok membawa misi pribadi untuk menuntaskan janji kepada Bobotoh di sisa kompetisi super league musim ini.

Kondisi kebugaran pemain bernomor punggung 23 itu menjadi sorotan setelah jeda kompetisi super league karena Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Namun, alih-alih menurun, performa kapten Persib Marc Klok justru meningkat berkat disiplin menjalani program latihan mandiri.

”Selama libur dipakai untuk porsi latihan tambahan. Intensitas latihan sangat keras dilakukan sendiri. Saya merasa sangat fit sekarang dan bersemangat untuk sembilan pertandingan terakhir,” ujar Marc Klok.

Pernyataan tersebut bukan sekadar optimisme kosong. Data statistik menunjukkan Klok tetap menjadi sosok vital di lini tengah Persib Bandung sepanjang musim ini.

Dari 18 penampilan, dia sudah 13 kali dipercaya sebagai starter dengan total 1.142 menit bermain. Rata-rata 63 menit per pertandingan menunjukkan betapa pentingnya peran Klok dalam menjaga ritme permainan tim.

Menariknya, kontribusi Klok memang tidak tercermin dari gol atau assist. Hingga pekan ke-25, dia belum mencatatkan kontribusi langsung dalam bentuk angka, namun perannya jauh lebih kompleks dari sekadar statistik ofensif.

Akurasi operan mencapai 87 persen dengan rata-rata hampir 24 umpan per laga menjadi bukti kualitas distribusi bolanya. Dia juga mampu mencatatkan 4,5 recovery bola per pertandingan, menjadikannya salah satu gelandang paling aktif dalam transisi bertahan.