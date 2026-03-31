M Shofyan Dwi Kurniawan
31 Maret 2026, 14.44 WIB

Cristiano Ronaldo Fokus Pulihkan Cedera, Absen di Laga Persahabatan Portugal

Cristiano Ronaldo fokus pemulihan cedera. (ig @cristiano)

JawaPos.com–Portugal mulai memanaskan mesin menuju Piala Dunia 2026 dengan menjalani laga persahabatan melawan Meksiko. Namun, Portugal harus menjalani agenda internasional kali ini tanpa Cristiano Ronaldo.

Penyerang veteran itu dipastikan tidak ikut ambil bagian dalam dua pertandingan persahabatan melawan Meksiko dan Amerika Serikat. Meski usianya sudah menginjak 41 tahun, Ronaldo masih menjadi sosok penting di skuad Portugal.

Pertandingan itu menjadi langkah awal tim asuhan Roberto Martinez untuk membangun momentum sebelum tampil di Amerika Utara. Roberto Martinez tetap mengandalkan sang kapten setiap kali berada dalam kondisi fit, terutama karena Ronaldo masih punya naluri mencetak gol yang luar biasa dengan koleksi 143 gol untuk tim nasional.

Melansir Sports Illustrated, absennya Ronaldo kali ini ternyata bukan karena keputusan teknis atau rotasi. Penyerang Al Nassr itu sedang fokus memulihkan cedera hamstring yang membuatnya menepi sejak akhir Februari.

Cedera tersebut juga membuat Ronaldo melewatkan dua pertandingan terakhir Al Nassr di Liga Pro Saudi. Klub asal Riyadh itu tengah bersaing dalam perebutan gelar, tetapi Ronaldo belum cukup fit untuk kembali bermain, baik di level klub maupun tim nasional.

Meski begitu, Roberto Martinez memastikan kondisi Ronaldo tidak mengkhawatirkan. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa peluang Ronaldo tampil di Piala Dunia 2026 tetap aman.

Piala Dunia tidak terancam (bagi Ronaldo),” kata Martinez kepada media saat membahas pemilihan skuadnya.

”Dia tidak berisiko, tidak. Ini cedera otot ringan dan kami pikir dia bisa kembali dalam satu atau dua minggu. Semua yang telah dilakukan Cristiano secara fisik selama musim ini menunjukkan bahwa dia dalam kondisi prima,” imbuh Martinez.

Pernyataan Martinez semakin diperkuat unggahan terbaru Ronaldo di media sosial. Sang pemain terlihat tersenyum sambil memberi sinyal positif mengenai proses pemulihan.

