M Shofyan Dwi Kurniawan
31 Maret 2026, 14.25 WIB

Arsenal Mulai Cari Pengganti Gabriel Jesus, Striker Muda Club Brugge Masuk Radar

Arsenal dikabarkan siapkan pengganti kemungkinan hengkangnya Gabriel Jesus. (ig @dejesusoficial)

JawaPos.com–Arsenal mulai bersiap menghadapi kemungkinan perpisahan dengan Gabriel Jesus pada musim panas. Penyerang asal Brasil itu disebut tidak lagi menjadi pilihan utama Mikel Arteta dan berpeluang mencari tantangan baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten.

Musim ini, peran Gabriel Jesus di lini depan Arsenal memang semakin terbatas. Persaingan dengan nama-nama seperti Viktor Gyokeres dan Kai Havertz membuat pemain berusia 28 tahun itu kesulitan mendapatkan tempat reguler.

Bahkan, dalam empat pertandingan terakhir Liga Premier, Gabriel Jesus tidak masuk sebagai pemain pengganti. Situasi tersebut membuat masa depannya di Arsenal semakin dipertanyakan.

Melansir Football Fancast, Arsenal bersedia melepas Gabriel Jesus jika sang pemain memang ingin hengkang. Penyerang yang sudah 64 kali membela tim nasional Brasil itu disebut sedang mempertimbangkan peluang kembali ke negaranya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Arsenal mulai bergerak mencari pengganti. Nama striker muda Club Brugge Nicolo Tresoldi, kini muncul sebagai salah satu target utama.

The Gunners dikabarkan sudah membuka pembicaraan terkait kemungkinan transfer pemain berusia 21 tahun tersebut. Arsenal bahkan disebut berada di posisi terdepan dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Kebutuhan Arsenal terhadap striker baru semakin terasa karena Kai Havertz dan Gabriel Jesus sama-sama sempat mengalami masalah cedera sepanjang musim ini. Arteta disebut ingin memiliki opsi tambahan di lini depan agar timnya tidak terlalu bergantung pada satu atau dua pemain saja.

Tresoldi dianggap cocok dengan kebutuhan tersebut. Selain masih muda, dia juga sudah menunjukkan produktivitas yang menjanjikan bersama Club Brugge musim ini.

Penyerang asal Jerman itu tercatat sudah mencetak 17 gol di semua kompetisi, termasuk 13 gol di Liga Belgia dan tiga gol di Liga Champions. Performa tersebut membuat nilainya terus meningkat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
