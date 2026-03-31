Manchester United Perpanjang Kontrak Harry Maguire

JawaPos.com–Harry Maguire sudah menentukan masa depannya bersama Manchester United. Bek tengah tersebut telah memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama tim yang bermarkas di Old Trafford itu.

Bek yang kembali mendapatkan panggilan ke timnas Inggris tersebut telah sepakat secara verbal bersama Manchester United untuk memperpanjang kontrak. Harry Maguire akan bertahan di Manchester United hingga 2027.

”Harry Maguire, siap menandatangani kontrak baru di Manchester United hingga Juni 2027. Kesepakatan lisan telah tercapai dengan Maguire dan United siap menandatangani kontrak resmi sebelum akhir musim,” tulis caption dari Instagram Fabrizio Romano.

Manchester United juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2028. ”Perjanjian tersebut juga akan mencakup opsi bagi klub untuk memperpanjang kontrak hingga Juni 2028 jika United menginginkan,” tutup Fabrizio Romano dalam caption.

Kontrak Maguire di Manchester United berlaku hingga Juni 2026. Dia terakhir kali melakukan perpanjangan kontrak pada Januari 2025.

Maguire memulai karir bersama Manchester United pada musim 2019/2020. Dia didatangkan Ole Gunnar Solskjaer setelah menjalani musim gemilangnya di Leicester City.

Dua gelar berhasil dipersembahkan Harry Maguire untuk Manchester United. Bek 33 tahun tersebut meraih gelar Piala Liga Inggris 2023 dan Piala FA setahun setelahnya.