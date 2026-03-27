Luis Enrique Dikabarkan Tolak Manchester United, Pilih Bertahan di PSG

JawaPos.com - Manchester United tampaknya harus siap menerima kenyataan pahit dalam perburuan manajer baru. Luis Enrique, salah satu kandidat utama mereka, dikabarkan akan menolak tawaran untuk melatih di Old Trafford dan justru memilih bertahan di Paris Saint-Germain.

Situasi ini tentu menjadi pukulan tersendiri bagi United yang sejak Januari lalu masih mencari sosok pelatih permanen, setelah memecat Ruben Amorim usai periode yang jauh dari harapan.

Harapan yang Mulai Pupus

Sempat ada optimisme ketika Michael Carrick mengambil alih sebagai pelatih sementara. Di bawah arahannya, performa tim meningkat signifikan hingga mampu bersaing di papan atas dan membuka peluang lolos ke Liga Champions.

Performa tersebut memberi harapan bagi manajemen untuk mendatangkan sosok pelatih kelas dunia seperti Luis Enrique. Namun, rencana itu kini berada di ujung tanduk.

Melansir Give Me Sport, pelatih asal Spanyol tersebut sebelumnya sempat dikaitkan dengan masa depan yang belum pasti di PSG, meski kontraknya masih berlaku hingga 2027. Tapi laporan terbaru menyebutkan bahwa ia kini semakin dekat dengan kesepakatan baru.

Bahkan, ada indikasi bahwa Enrique “hampir pasti” akan menandatangani kontrak baru, yang secara otomatis menutup peluang bagi Manchester United.

United Belum Bergerak, Tapi Bisa Terlambat

Menariknya, sumber internal klub menyebut bahwa hingga saat ini belum ada pendekatan resmi kepada kandidat mana pun. United dikabarkan baru akan mengambil langkah konkret setelah musim berakhir, ketika situasi tim sudah lebih jelas.

Masalahnya, jika mereka menunggu terlalu lama, opsi terbaik seperti Enrique bisa saja sudah tidak tersedia.

Dalam konteks ini, United sebenarnya berada dalam dilema klasik: menunggu momen yang tepat, atau bergerak cepat demi mengamankan target utama.

Enrique Masih Jadi Kandidat Ideal