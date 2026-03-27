M Shofyan Dwi Kurniawan
28 Maret 2026, 02.42 WIB

Roony Bardghji Keluhkan Minimnya Menit Bermain, Barcelona Bingung!

Roony Bardghji saat membela Barcelona. (Instagram/@roony) - Image

Roony Bardghji saat membela Barcelona. (Instagram/@roony)

JawaPos.com - Awal pekan ini, suasana di sekitar Barcelona sedikit terusik oleh komentar terbuka dari salah satu talenta mudanya, Roony Bardghji. Winger berusia 20 tahun itu secara jujur mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap minimnya menit bermain musim ini.

Namun yang menarik, bukan hanya fans yang terkejut. Di internal klub sendiri, responsnya justru cenderung bingung.

Menurut laporan yang beredar, pihak Barcelona tidak benar-benar memahami keluhan Bardghji. Alasannya cukup simpel: sejak awal kedatangannya dari FC Copenhagen musim panas lalu, ia sudah diberi gambaran jelas soal perannya di musim pertama.

Ekspektasi vs Realita

Melansir Football Espana, sejauh ini, Bardghji telah mencatatkan 22 penampilan di semua kompetisi. Sekilas terlihat cukup aktif, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, sebagian besar datang sebagai pemain pengganti.

Dari sudut pandang klub, situasi ini masih sesuai rencana. Barcelona menilai Bardghji sedang menjalani fase adaptasi—baik dari segi taktik, tempo permainan, hingga tuntutan fisik di sepak bola Spanyol.

Dan ada satu faktor penting lain yang sulit diabaikan: persaingan posisi. Di sisi sayap, nama seperti Lamine Yamal sudah lebih dulu mengunci tempat utama. Dalam konteks ini, peran Bardghji sebagai pelapis dianggap wajar.

Komentar Terbuka yang Kurang Disukai

Meski keluhan soal menit bermain adalah hal yang cukup umum di dunia sepak bola, cara Bardghji menyampaikannya secara terbuka ke publik ternyata tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh pihak klub.

Barcelona dikenal cukup menjaga komunikasi internal, sehingga komentar seperti ini dinilai kurang ideal, terutama untuk pemain muda yang masih dalam tahap perkembangan.

Namun, menariknya, situasi ini tidak langsung berdampak pada masa depannya di klub.

Barcelona Masih Ingin Mempertahankan

Terlepas dari dinamika yang terjadi, Barcelona tetap berkomitmen menjadikan Bardghji bagian dari proyek jangka panjang mereka. Untuk saat ini, tidak ada indikasi bahwa klub ingin melepasnya.

Editor: Hendra
