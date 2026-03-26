Minim Menit Bermain, Talenta Muda Roony Bardghji Mulai Gelisah di Barcelona

JawaPos.com - Datang sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan, Roony Bardghji ternyata belum sepenuhnya menemukan tempatnya di Barcelona. Musim perdananya di level tertinggi justru diwarnai dengan keterbatasan menit bermain.

Sejak bergabung pada musim panas lalu, Bardghji lebih sering menghiasi bangku cadangan. Hingga musim 2025-26 berjalan, ia baru mencatatkan empat kali sebagai starter di LaLiga. Angka yang jelas belum cukup untuk pemain muda dengan ambisi besar.

Melansir Barca Blaugranes, dalam sebuah wawancara saat menjalani tugas internasional bersama Swedia, Bardghji pun berbicara jujur soal situasinya.

“Sejujurnya, sampai saat ini saya hanya mendapat sedikit waktu bermain,” katanya.

"Saya sabar, tapi jujur ​​saja, saya rasa saya pantas mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak."

Nada yang ia sampaikan tidak terdengar meledak-ledak, tapi cukup untuk menunjukkan adanya rasa tidak puas yang mulai muncul. Apalagi ketika ditanya lebih jauh soal perannya sebagai pemain cadangan.

“Tidak. Saya tidak 100 persen senang, tetapi itulah sepak bola. Saya sangat menghormati mereka yang telah lama berada di skuad; mereka adalah rekan satu tim saya. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan, dan saya sangat percaya diri.”

Pernyataan itu menggambarkan dilema klasik pemain muda di klub besar: antara sabar menunggu kesempatan atau mulai mempertanyakan peran mereka sendiri.

Meski begitu, Bardghji tetap menunjukkan rasa cintanya terhadap klub. Bermain untuk Barcelona, menurutnya, adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

“Bermain untuk Barça selalu menjadi impian saya. Saat saya memenangkan trofi pertama saya, itu fantastis, perasaan yang luar biasa.”

Namun di balik rasa bangga tersebut, realitas kompetisi di skuad utama memang tidak mudah. Persaingan ketat membuat peluang tampil secara reguler jadi terbatas.

Sempat muncul opsi peminjaman pada bursa transfer musim dingin lalu, tetapi Barcelona memilih mempertahankannya. Keputusan ini bisa diartikan sebagai bentuk kepercayaan klub, meski di sisi lain juga berarti Bardghji harus terus bersabar.