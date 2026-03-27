Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
28 Maret 2026, 02.31 WIB

Mohamed Salah Menuju MLS? San Diego FC Siap Tampung Bintang Liverpool!

Mohamed Salah. (Bein Sports)

JawaPos.com - Kabar soal masa depan Mohamed Salah langsung memanaskan bursa transfer. Setelah dipastikan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim, nama bintang asal Mesir itu kini mulai dikaitkan dengan berbagai destinasi. Dan kali ini, MLS ikut masuk dalam perburuan.

Melansir Liverpool Echo, San Diego FC menjadi salah satu klub yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan. Pemilik utama mereka, Sir Mohamed Mansour, bahkan tak menutup keinginan untuk membawa Salah ke Amerika Serikat pada musim panas ini.

Sejak bergabung dengan Liverpool pada 2017 dari Roma, Salah telah menjelma menjadi ikon klub. Total 255 gol membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang masa The Reds. Tak hanya itu, koleksi trofinya juga lengkap: dua gelar Liga Premier, satu Liga Champions, satu Piala FA, dan dua Piala Carabao.

Meski sebelumnya sempat jadi target serius klub-klub Arab Saudi, masa depan Salah kini kembali terbuka lebar.

Mansour pun tak ragu memberikan pujian tinggi kepada pemain berusia 33 tahun tersebut.

"Saya rasa tim mana pun di dunia akan tertarik," katanya. "Dia pemain hebat, dia profesional hebat, dia mempertahankan kemampuan atletiknya dan profesionalismenya."

Namun, di balik ketertarikan tersebut, Mansour tetap menekankan bahwa keputusan transfer bukan perkara sederhana. Ia menyerahkan sepenuhnya pada tim manajemen klub.

"Namun, cara kami mengelola San Diego Football Club, seperti bisnis apa pun yang saya kelola, saya memiliki orang-orang yang bertanggung jawab. Dalam manajemen, kami memiliki Tyler Heaps, yang merupakan direktur olahraga yang hebat, kami memiliki Mikey Varas, yang merupakan pelatih hebat - merekalah yang akan memutuskan hal-hal ini."

"Tentu saja, kita harus melihat bagaimana kecocokannya dengan gaya permainan yang kita miliki. Dia telah melakukan hal-hal luar biasa untuk Liverpool. Jika Anda pergi ke mana pun di Timur Tengah, bahkan bukan Mesir, Anda akan melihat kaos Liverpool dengan nama Mo Salah di bagian belakang. Dia pemain kelas dunia."

Ketika ditanya lebih jauh, Mansour mengakui bahwa sebagai penggemar, ia tentu ingin melihat Salah berseragam San Diego.

"Jika saya memiliki hak suara sebagai penggemar, ya, saya akan melakukannya. Tetapi keputusannya… ini adalah bisnis."

"Olahraga saat ini, orang-orang berpikir itu hanya bola dan orang-orang yang berlari, bukan. Kami mempekerjakan 180 orang. Jadi, setiap keputusan yang dibuat harus masuk akal. Harus sesuai dengan gaya permainan yang kami miliki."

"Ada banyak sekali tantangan, tetapi setiap bisnis pasti memiliki tantangan. Jadi, apakah kami akan merasa terhormat memiliki seseorang seperti (Salah) dan senang memilikinya? Tentu saja, seperti orang lain, saya akan merasa demikian."

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore